فتح “عدل 3” قريبًا جدّا وبرنامج جديد للترقوي العمومي

نسبة التحضيرات الخاصة بالعملية تجاوزت 90 بالمائة.. بلعريبي:

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، الأحد، بالجزائر العاصمة، أن التحضيرات “متقدمة جدا” لإطلاق الاكتتاب في البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار “عدل 3″، معلنا أنه سيتم “قريبا” إطلاق برنامج جديد للسكن الترقوي العمومي.

وصرح بلعريبي خلال مراسم افتتاح الطبعة الـ26 للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية “باتيماتاك”: “لما ننتهي من التخصيصات ضمن برنامج عدل 2، قبل الخامس من جويلية المقبل كأقصى أجل، سننطلق في برنامج عدل 3، الأمور متقدمة جدا على مستوى وكالة عدل”.

وأوضح الوزير أنه تم قبل أيام عقد اجتماع على مستوى الوزارة لدراسة الإطار القانوني المنظم لصيغة البيع بالإيجار قصد تعديل المراسيم التنفيذية الخاصة ببرنامج عدل. وتتجاوز نسبة تقدم التحضيرات الخاصة بإطلاق الاكتتاب نسبة 90 بالمائة، حسب بلعريبي، الذي أكد بأن العملية ستكون رقمية بشكل تام.

وبالموازاة، سيتم إطلاق برنامج جديد بصيغة السكن الترقوي العمومي، موضحا أن بعث هذا البرنامج الجديد سيكون “مباشرة بعد فتح باب الاكتتاب لبرنامج عدل 3” على أن يحدد تاريخه لاحقا. وتم تدشين صالون “باتيماتيك” بحضور وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، ووزير الري، طه دربال، ووزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، وكذا والي الجزائر، عبد النور رابحي. ويشارك في الصالون أكثر من 900 عارض منهم قرابة 600 عارض وطني.