فحوى آخر تصريح لِغوارديولا عن محرز

عاد التقني الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي مساء الخميس، للحديث عن لاعبه السابق الدولي الجزائري رياض محرز.

ويستعدّ نادي مانشستر سيتي لِمواجهة فريق فلوميننسي البرازيلي هذا الجمعة، لِحساب نهائي كأس العالم للأندية، وذلك بِمدينة جدة السعودية، حيث يقع مقرّ نادي الأهلي الذي يضمّ في صفوفه الجناح محرز.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه ونقلت تفاصيله إدارة نادي “الأزرق السّماوي”، قال المدرب غوارديولا: “رياض محرز كان لاعبا مُؤثّرا في صفوف مانشستر سيتي. وحقّق معنا إنجازات مهّمة. تناولنا العشاء سويّا في جدة سهرة الأربعاء. كنت أتمنّى أن يُتابع المباراة النهائية لِمونديال الأندية من الملعب، ولكنّه مرتبط مع فريقه بِمواجهة في البطولة المحلّية”.

وتنتظر رياض محرز وفريقه الأهلي هذا الجمعة، مباراة أمام المُضيّف نادي الحزم. لِحساب الجولة الـ 18 من عمر البطولة السعودية.