فرحات وعريبي يقتربان من الرحيل من نادي “نيم”

أزمة مالية حادة تضرب الفريق الفرنسي

يغيب الأحد الدوليان الجزائريان المحترفان في صفوف نادي نيم، زين الدين فرحات ولعريبي كريم، عن الجولة الختامية للبطولة الفرنسية أمام نادي رين.

وأعلن نادي نيم عن غياب 12 لاعبا خلال هذه المواجهة لأسباب متباينة، جلها بسبب الإصابات حيث يعاني فرحات ولعريبي من الإصابة ولن يتمكنا من توديع فريقهما الذي نزل إلى الدرجة الثانية، خاصة أن بقاءهما في نيم أصبح أمرا صعبا، في ظل الأزمة المالية الحادة التي يعاني منها الفريق، وكذا عقب استقالة الرئيس، راني عساف، الذي يملك غالبية أسهم النادي المحترف 80 بالمائة، بسبب خلافات مع النادي الهاوي الذي رفض إعطاءه حرية التصرف في مركز تكوين النادي، وهي المسألة التي دفعته إلى الاستقالة ليدخل النادي في نفق مظلم ومستقبل مجهول سيؤدي إلى رحيل أبرز لاعبيه، لا سيما أن نيم سيلعب الموسم المقبل في الدرجة الثانية.

ومن المرتقب أن يكون نجم الفريق الجزائري، زين الدين فرحات، من الأوائل الذين سيغادرون نادي نيم، وهو ما أعلن عنه اللاعب في عدة مناسبات، كما بدأ في التفاوض مع عدة أندية للانضمام إليها الموسم المقبل، وهناك احتمال كبير أن يغادر البطولة الفرنسية للعروض التي وصلته من بطولات أخرى، لعل أهمها اهتمام نادي غلاسكو-رينجرز الذي يدربه النجم الإنجليزي، ستيفين جيرارد، بانتدابه للالتحاق بالبطولة الأسكتلندية.

كما يبقى مصير كريم عريبي غير واضح مع نادي نيم، وهناك احتمال كبير أن يضطر الفريق إلى بيعه بسبب الأزمة التي يعاني منها، علما أن هداف النسخة الماضية لرابطة أبطال إفريقيا مع النجم الساحلي التونسي لم يحالفه الحظ كثيرا في بداية مشواره الاحترافي في البطولة الفرنسية، وتسببت له الإصابات المتتالية في الجلوس طويلا على مقعد البدلاء، وهناك أصداء تشير إلى التحاقه بالبطولة القطرية الموسم المقبل.