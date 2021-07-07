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رياضة

فرحات يعود إلى أجواء التدريبات والغموض يلفّ مستقبله

علي بهلولي
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فرحات يعود إلى أجواء التدريبات والغموض يلفّ مستقبله

شرع اللاعب الدولي الجزائري زين الدين فرحات في التدريبات مع فريقه نيم الفرنسي، استعدادا للموسم الجديد.

وظهر فرحات في المركز التدريب التابع لِناديه نيم، كما جاء في أحدث تغريدة لِإدارة الفريق الفرنسي.

ومازال مستقبل فرحات يلفّه الغموض، بِدليل أن الصحافة الفرنسية ذكرت في الأيّام القليلة الماضية، بِأن الدولي الجزائري مطلوب لدى الناديَين المحلّيَين مرسيليا وسانت إيتيان.

ويبقى التساؤل قائما، إن كان حضور التدريبات مع فريقه مُرادفا للبقاء، أم أن فرحات يخوض التدريبات وفي الوقت ذاته يُجري المفاوضات، حتى ينتقل إلى فريق جديد وهو يتمتّع بِكامل لياقته البدنية.

ويرتبط متوسط الميدان زين الدين فرحات (28 سنة) مع نادي نيم بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2022. عِلما أن الفريق نزل مُؤخّرا إلى بطولة القسم الثاني الفرنسي.

وتنطلق بطولة فرنسا للقسم الثاني في الـ 24 من جويلية الحالي، حيث يُواجه فريق نيم (زين الدين فرحات) المضيف والصّاعد الجديد نادي باستيا (إدريس سعدي).

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