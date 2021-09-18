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رياضة

فرحات يعود مجبرا إلى مباريات نيم

سليم.ع
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فرحات يعود مجبرا إلى مباريات نيم

حملت قائمة لاعبي نادي أولمبيك نيم المعنيين بمباراة أميان لحساب الجولة الثامنة من الدرجة الثانية الفرنسية إسم الدولي الجزائري زين الدين فرحات.
وسيسجل فرحات عودته إلى الميادين أمسية السبت، بعدما تبخر حلمه في تغيير الاجواء خلال الميركاتو الصيفي، رغم تلقيه الكثير من العروض من أندية فرنسية.
ووجد فرحات نفسه مجبرا على العودة إلى تحضيرات ناديه، حتى يتمكن من العودة إلى المنافسة، وعدم تضييع الموسم، رغم أن عودته إلى التحضيرات كانت بمعنويات منحطة، مثلما أكده مدرب النادي في وقت سابق.
ولم يشارك فرحات خلال هذا الموسم، إلا في مباراة واحدة مع نادي نيم، وكان ذلك في مواجهة ديجون، نهاية شهر جويلية، أين دخل بديلا.
وفشل فرحات في الإنتقال إلى فريق من الدرجة الأولى، وعدم مشاركته مع ناديه نيم في المباريات السابقة، كلفه فقدانه مكانته في المنتخب الوطني، حيث لم توجه له الدعوة في التربص السابق.
وبنسبة كبيرة سيكون فرحات خارج حسابات الناخب الوطني في التربص المقبل الذي تتخلله المباراة المزدوجة مع النيجر، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات مونديال قطر.

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