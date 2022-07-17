فرحات يقترب من الانضمام إلى هذا النادي

اقترب اللاعب الدولي الجزائري السابق زين الدين فرحات من تغيير الوجهة، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ولا ينتمي متوسط الميدان زين الدين فرحات (29 سنة) إلى أيّ فريق، بعد انقضاء مدّة عقده مع نادي نيم الفرنسي في الـ 30 من جوان الماضي.

ويوشك زين الدين فرحات أن ينتقل إلى فريق ألانيا سبور، حيث أبدت إدارة النادي التركي ومدربها فرانتشيسكو فاريولي تحمّسا لِجلب اللاعب الجزائري. يقول موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي في تقرير له نشره، الأحد.

وكان فريق ألانيا سبور قد تموقع خامسا، في لائحة ترتيب بطولة تركيا للموسم المُنقضي.

وذكر الموقع الفرنسي “فوتبال 365” الخميس الماضي، بِأن اللاعب الجزائري لم يُبدِ تحمّسا تُجاه عرض فريق نانت. وأضاف أن نادي لوريون يرغب بِدوره في الاستفادة من خدمات فرحات.

وتبقى الأندية الخليجية وجهة محتملة أيضا لِفرحات هذه الصائفة، استنادا إلى المصدر ذاته.

وبعيدا عن الطّرح الصحفي الفرنسي، يُمكن لِزين الدين فرحات كذلك العودة إلى البطولة الوطنية الجزائرية، ولِمَ لا المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين بِأرض الوطن، انطلاقا من الـ 13 من جانفي 2023.

وربّما يرفض ابن برج منايل عروض أندية البطولة الوطنية، خوفا من تقييم سلبي لِمغامرته الاحترافية بِأوروبا. ذلك أنه مكث بِفرنسا 6 سنوات، وفي القسم الثاني بِنسبة كبيرة، دون أن يظفر بِعقدٍ يسمح له بِخوض رابطة الأبطال أو الدوري الأوروبي، على الأقلّ. حيث مثّل ألوان فريقَين مغمورَين: لوهافر ونيم.

يُذكر أن زين الدين فرحات فرّط في صيف 2016 في استحقاق كبير، مُرادف للمشاركة مع آمال “الخضر” في أولمبياد مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، واتّجه نحو فرنسا للتفاوض مع إدارة نادي لوهافر (كان يرتدي زيّ اتحاد العاصمة). وهو ما أغضب رئيس “الفاف” (آنذاك) محمد روراوة، و”عالجه” بِما يُشبه عقوبة الإبعاد عن صفوف النخبة الوطنية، حيث لم يلعب أيّ مباراة دولية حتى ذهب هذا المسؤول وحلّ محلّه خير الدين زطشي.

وفي مطلع جوان الماضي، تردّد في فرنسا أن إدارة النادي المحلّي سانت إيتيان مُتحمّسة لِجلب فرحات هذه الصّائفة.

لكن مسؤولي فريق الأخضر والأبيض تراجعوا عن فكرة جلب متوسط الميدان الجزائري البالغ من العمر 29 سنة، لِسبب ماليّ خالص.

وطالب زين الدين فرحات إدارة نادي سانت إيتيان، بِمنحه أجرة شهرية قيمتها 100 ألف أورو (1.2 مليون أورو سنويا). وهو ما جعل إدارة الفريق تصرف نظرها عن انتداب ابن برج منايل. كما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الإثنين.

وبِالمقابل، دخلت أندية براست ولوريون وأونجي من القسم الأوّل الفرنسي، سباق انتداب زين الدين فرحات.

ويضع زين الدين فرحات البطولة الفرنسية للقسم الأول على رأس أولوياته، بِخصوص فريقه الجديد. استنادا إلى المصدر ذاته.