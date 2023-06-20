فرحة عبر الشبكات بعد العثور على طفلة فقدت بمستغانم قبل 3 سنوات

قناة الشروق أعادت تسليط الضوء على قضيتها منذ بضعة أشهر

فرحة عارمة اجتاحت شبكات التواصل الاجتماعي بالجزائر، منذ أربعة أيام، بعد العثور على طفلة فقدت بأحد شواطئ مستغانم قبل ثلاث سنوات.

وقال نشطاء إن عائلة بن حوى المنحدرة من ولاية غليزان تمكنت بعد 3 سنوات من فقدان ابنتها ريتاج من العثور عليها في ولاية سطيف برفقة متسولة.

الحمد لله …الحمد لله …الحمد لله

بعد اكثر من 3 سنوات من الاختط.اف تم العثور على الطفلة ريتاج بن حوى التي اختطفت من شاطيء البحر بمستغانم.

الطفل. تنحدر من مدينة يلل بغليزان وتم العثور عليها بسطيف مع متسولة pic.twitter.com/TrT6XpFpcv — Alpasino👊🇩🇿👊 (@Alpasino6) June 15, 2023

وبحسب ما أفاد موقع “صوت سطيف” فقد تمكنت مصالح الدرك الوطني من العثور على الطفلة ريتاج بن حوى البالغة من العمر 8 سنوات بإحدى المناطق التابعة لإقليم الولاية بعد اختفائها القسري منذ العام 2020.

وبحسب ما صرح بوعلام بن حوى، فقد تم العثور على ابنته بفضل أحد المواطنين، الذي تعرف عليها من خلال صورها المنتشرة عبر الشبكات، خلال الحملة التي أطلقت للبحث عنها منذ سنوات، وأبلغ المصالح الأمنية، وبدورها اصطحبت عائلة ريتاج، لتتعرف الأم على ابنتها مباشرة بعد رؤيتها.

وقال والد ريتاج إن مصالح الدرك عثرت على ابنته بمدينة سطيف وتم نقلها لمستغانم لإستكمال الاجراءات القانونية، ولن تعود للعائلة إلا بعد صدور نتائج تحليل الحمض النووي ADN.

يذكر الطفلة ريتاج بن حوى كانت قد فقدت بأحد شواطئ ولاية مستغانم في ظروف غامضة عام 2020 وكانت تبلغ حينها 5 سنوات.

وتاهت عائلة الفتاة بين عدة فرضيات الغرق أو الاختطاف أو الضياع، لكنها لم تيأس وبقيت تجدد إعلانات البحث وتتابع كل التفاصيل حتى تمكنت من الوصول إلى حل اللغز، وهو اختطافها من طرف متسولة.

واستقبل نشطاء خبر العثور على الطفلة بكثير من الفرح، حيث تداولوا فيديو لها وهي برفقة أعوان الدرك الوطني، معتبرين ذلك بارقة أمل لكل العائلات التي ذاقت مرارة اختطاف فلذات أكبادها.

وشكلت ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر كابوسا مرعبا في السنوات الأخيرة، لدرجة فرض حراسة مشددة عليهم واصطحابهم للمدرسة في كل وقت وعدم تركهم بمفردهم خشية حصول الفاجعة، لا سيما وأن جل المختطفين كانت نهايتهم مأساوية.

ومنذ حوالي 6 أشهر، أعادت قناة الشروق العامة تسليط الضوء على قصة الطفلة ريتاج، حيث ظهرت والدتها وروت بحسرة تفاصيل اختفائها الغامض، مع عرض صورها للتعرف عليها من طرف المواطنين.