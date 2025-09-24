فرص واسعة للتكامل مستقبلا بين السعودية والجزائر

قال إن التعاون يشهد نموا متصاعدا في شتّى المجالات.. سفير المملكة:

أكد سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، الدكتور عبد الله بن ناصر البصيري، أن العلاقات السعودية- الجزائرية تمتاز بالعمق التاريخي والتقارب الأخوي، حيث “يجمع بلدينا الشقيقين روابط الدين واللغة والتاريخ، إلى جانب تطابق المواقف في العديد من القضايا الإقليمية والدولية”.

وقال السفير، ليلة الثلاثاء بالعاصمة، خلال مراسم احتفالية العيد الوطني الخامس والتسعين، إن التعاون بين البلدين يشهد نموا متصاعدا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية.

وتعزيزا للعلاقات واستكمالا لمسار التعاون والتنسيق وحرصا من قيادتي البلدين على ذلك، يضيف السفير، تم إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي- الجزائري.

كما “نتطلع إلى المزيد من التعاون والشراكات وذلك في مجال الطاقة، والبتروكيماويات، والسياحة والتعليم بما يتماشى مع تطلعات قيادتي البلدين”، على حد قوله.

وشدّد السفير السعودي بالقول: “إننا على يقين أن المستقبل يحمل فرصا واسعة للتكامل بين رؤية المملكة 2030، وخطط التنمية في الجزائر، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار المشترك لشعبينا الشقيقين”.

وفي سياق آخر، اعتبر السفير السعودي أن اليوم الوطني ليس مناسبة لاستذكار الماضي، بل هو أيضا منصة لاستشراف المستقبل، حيث تمثل رؤية المملكة 2030 خارطة الطريق الطموحة، حيث يمضي اقتصاد المملكة في تنويع مساراته وتأكيد قدراته على تقليص اعتماده على النفط.

وللمرة الأولى في تاريخ المملكة، حققت الأنشطة غير النفطية (56%) من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ مستويات تتجاوز أربعة ونصف تريليون ريال، كل ذلك وغيره من المنجزات جعلت المملكة مركزا عالميا يستقطب مختلف النشاطات ولعل اختيار 660 شركة عالمية المملكة مقرا إقليميا لها، وهو أكثر مما كان مستهدفا لعام 2030، يجسد ما تحقق في البنية التحتية ومستوى الخدمات التقنية، مما يؤكد متانة الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية الرحبة، على حد تعبيره.

وفي إطار الاستثمارات في التوجهات المستقبلية، فإن الاتفاقات التي تم عقدها في مجال الذكاء الاصطناعي تستكمل جوانب من حلقة برامج الرؤية لتكون المملكة خلال السنوات القادمة مركزا عالميا لهذا المجال، إضافة إلى تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للسياحة والثقافة، مثلما يوضحه المتحدث.

وعلى مستوى القضية الفلسطينية، قال السفير إن مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة عام 2002 وقامت بتفعيلها دوليا عبر منظور حل الدولتين، تشكل اليوم مسارا غير مسبوق لتحقيق الدولة الفلسطينية، معتبرا أن جهود المملكة المكثفة أثمرت تزايد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، وما حققه المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك من حشد لم يسبق له مثيل يعزز التوافق الدولي من أجل تنفيذ هذه المبادرة.