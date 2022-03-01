عشيّة عيد النصر.. فرنسا تنشر 160 ساعة من الشهادات عن ثورة 01 نوفمبر!

عشية ذكرى إعلان وقف إطلاق النار بين جيش التحرير الوطني وسلطات الاستعمار الفرنسي بتاريخ 19 مارس 1962 (عيد النصر). يشرع المعهد الفرنسي للسمعي البصري (INA) بداية من يوم الثلاثاء 1 مارس، في بثّ 160 ساعة من الشهادات المصوّرة حول ثورة 1 نوفمبر 1954.

الشهادات تضمّ 66 مقطع فيديو. وقد تمّ جمعها تحت عنوان “في الحرب، من أجل الجزائر”، بين عامي 2019 و2021. من قِبل مؤرخين وصحفيين من فرنسا والجزائر. وبإشراف من المخرج الفرانكو-بولندي رافاييل ليفاندوفسكي، والمؤرخة الفرنسية رافاييل برانش.

“وشارك في هذه الشهادات المصوّرة، مجاهدون جزائريون، عسكريون وإداريون فرنسيون في الحقبة الاستعمارية، إلى جانب عدد من المعمّرين والحركى وشخصيات أخرى”، حسب INA.

وتحيي الجزائر بتاريخ 19 مارس من كل عام، ذكرى عيد النصر. وهي تصادف تاريخ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في العام 1962. عبر اتفاقيات إيفيان، التي مهّدت لاسترجاع السيادة الوطنية في 05 جويلية 1962، بعد كفاح طويل خاضه الجزائريون للتحرّر من الاستعمار.