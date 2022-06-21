فرنسا ترفض نحو 32 ألف طلب تأشيرة شنغن للجزائريين

رفضت طلبات الحصول على تأشيرة شنغن، لما يقارب 32 ألف جزائريا، من قبل المصالح القنصلية الفرنسية، في العام 2021.

وحسب ما ذكره موقع “شنغن فيزا نيوز” المتخصّص، فقد تلقى 31.955 جزائريا ردودا سلبية على طلباتهم المقدّمة عبر قنصليات فرنسا.

ويمثّل هذا العدد ما نسبته 80 بالمئة من التأشيرات المرفوضة للرعايا الجزائريين، حسب ما ذكره المصدر ذاته.

بالمقابل، سلّمت فرنسا 44.032 تأشيرة شنغن إلى الجزائريين في نفس السنة، لتكون بذلك الوجهة المفضّلة لطالبي التأشيرة الأوروبية، متبوعة بإسبانيا (34.139 تأشيرة)، ثم إيطاليا (2.898 تأشيرة).

هذا جديد مركز “في.أف.أس غلوبال” لخدمات التأشيرة

وفي 26 ماي 2022، أعلن مركز “في.أف.أس غلوبال” لخدمات التأشيرة الفرنسية عن إطلاق خدمة مساعدة شخصية جديدة للراغبين في الحصول على الفيزا.

وأوضح المركز في مذكرة نُشرت على صفحته عبر فيسبوك أن هذه الخدمة الجديدة مخصصة للمتقدمين الذين يحتاجون إلى الرجوع إلى ملفهم وتوجيههم من خلال نظام المواعيد.

مركز “في.أف.أس غلوبال” يعلن عن تغييرات بشأن تأشيرة فرنسا

ويوم 2 مارس 2022، نشر مركز “في.أف.أس غلوبال” لخدمات التأشيرة الفرنسية، توضيحا جديدا حول طلبات التأشيرة المتعلقة بالأشخاص الذين يريدون الالتحاق بعائلتهم.

وأوضح المركز في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه بإمكان الأشخاص الذين يريدون لم الشمل العائلي تقديم فيزا “إقامة قصيرة” عبر الموقع الالكتروني الخاص.

وفي 6 فيفري 2022، أعلن مركز “في.أف.أس غلوبال” لخدمات التأشيرة الفرنسية، عن تمديد آجال تقديم ملفات الفيزا إلى غاية 30 جوان 2022

وأكد بيان للمركز أنه قد تم تمديد آجال تقديم ملفات الفيزا، وهذا بالنسبة للأشخاص الذي ألغيت رحلاتهم بفعل قرار غلق المركز جراء جائحة كورونا.

وأوضح المركز أنه بإمكان الزبائن إما الحصول على تعويض مالي أو الإستفادة من جواز تنقل متميز.