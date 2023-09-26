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رياضة

فريق آيت نوري يُقصى

علي بهلولي
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فريق آيت نوري يُقصى

ودّع اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري وفريقه ولفرهامبتون سهرة الثلاثاء، منافسة كأس الرابطة الإنجليزية.

وخسر فريق ولفرهامبتون بِنتيجة (2-3) أمام نادي إيبسويتش تاون من القسم الثاني، في مباراة لِحساب الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس الرابطة الإنجليزية.

ودخل المدافع آيت نوري إلى أرضية الميدان بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، وحينها كانت النتيجة مُتعادلة بـ (2-2).

وتنتظر ريان آيت نوري وفريقه ولفرهامبتون مباراة قوية السبت المقبل، أمام البطل والرّائد والضّيف نادي مانشستر سيتي، لِحساب الجولة السابعة من عمر منافسة “البريمرليغ”.

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