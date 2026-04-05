فريق رابطة عنابة بطلا لدورة “خضر المستقبل”

توّج فريق الجهوي لرابطة عنابة بلقب الطبعة الثالثة، لدورة “خضر المستقبل”، لفئة أقل من 17 سنة.

ونال فريق رابطة عنابة اللقب عقب فوزه بهدف دون رد على فريق رابطة وهران، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب الشهيد أحمد زبانة بوهران.

وسجّل إياد لعايبي الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة 29.

وبالنسبة للألقاب الفردية للدورة، فقد نال إلياس دو حيدر من رابطة قسنطينة، لقب أحسن هداف بـ 3 أهداف

ونال إياد لعايبي من رابطة عنابة، جائزة أحسن لاعب في الدورة، فيما نال إلياس بن سنادة من رابطة وهران، جائزة أحسن حارس في الدورة.

وتدخل هذه الدورة في إطار برنامج المديرية التقنية الوطنية لاكتشاف المواهب الشابة لهذه الفئة العمرية، تحسبا لإمكانية تدعيم المنتخبات الوطنية مستقبلا.

