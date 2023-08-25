فغولي يطمح إلى خوض مونديال 2026

يطمح اللاعب الدولي الجزائري سفيان فغولي إلى خوض نهائيات كأس العالم، نسخة أمريكا وكندا والمكسيك في صيف 2026.

وقال الجناح فغولي في أحدث ظهور إعلامي له عبر القناة التلفزيونية التركية “أ سبور”، إنه سيبذل أقصى المجهودات للاحتفاظ بِمستوى فنّي عالي، يدوم ثلاثة أعوام من الآن.

ويكون الدولي الجزائري قد أبدى رغبة خفيّة في العودة إلى صفوف “الخضر”، والمساهمة في بلوغ مونديال 2026، وتكرار سيناريو نسخة البرازيل 2014، حينما سجّل هدفا ضدّ بلجيكا، ووزّع تمريرتَين حاسمتَين أمام كوريا الجنوبية وألمانيا، وترك بصمة قوية في التأهّل للدور الثاني.

ولم يلعب فغولي أيّ لقاء دولي منذ سنة ونصف السنة، وبِالضّبط منذ الـ 25 من مارس 2022، لمّا دخل إلى أرضية ميدان “جابوما” بديلا لِزميله رياض محرز في الدقيقة الـ 76، من عمر مواجهة الجزائر والمُضيّف الكاميروني، بِرسم ذهاب الدور الأخير من تصفيات مونديال قطر.

ويتردّد هذه الأيّام صدى عودة فغولي إلى صفوف “مُحاربي الصّحراء”، للمشاركة في مقابلة تنزانيا بِرسم تصفيات “كان” 2024، وودّية السنيغال. في الـ 7 والـ 12 من سبتمبر المقبل، على التوالي.

ويُعاني المنتخب الوطني على مستوى خطّ الوسط، بِسبب إصابة إسماعيل بن ناصر، وعدم جاهزية نبيل بن طالب (بِلا نادٍ)، وتراجع لافت لِمردود رامز زروقي، حتى أن مدربه في فريقه الجديد فينورد الهولندي عاقبه مُؤخّرا بِتركه احتياطيا. وهي نقائص يرتكز عليها مَن يُرشّحون فغولي للعودة إلى النّخبة الوطنية.

وعلى مستوى الأندية، خاض فغولي كلّ مقابلات فريقه فاتح قرّة غومروك في البطولة التركية للموسم الجديد. حيث شارك أساسيا ولعب كامل أطوار مواجهتَي الجولتَين الأولى والثانية.

ويرتبط سفيان فغولي (33 سنة) مع نادي فاتح قرّة غومروك التركي بِعقدٍ، بدأت مدّته في جانفي 2023 وتنقضي في صيف 2024.