فغولي يُعلّق على عودته إلى “الخضر”

علّق اللاعب الدولي الجزائري سفيان فغولي بعد ظهيرة السبت، على قرار عودته إلى صفوف المنتخب الوطني الجزائري.

ومعلوم أن الجناح فغولي (33 سنة) لم يلعب أيّ لقاء دولي، منذ الـ 25 من مارس 2022.

وكتب فغولي في صفحته عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أنا فخور. شكرا للجمهور الجزائري على التشجيعات. شكرا لِأخي جمال (بلماضي) وبقية أعضاء الجهاز الفني. أنا مستعدّ لِتقديم يد العون لِهذا الجيل الجديد، لاعبين صغار وموهوبين.. من أجل صنع الفرحة لِبلدنا، إن شاء الله. تحيا الجزائر”.