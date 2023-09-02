-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

فغولي يُعلّق على عودته إلى “الخضر”

علي بهلولي
  • 80
  • 0
فغولي يُعلّق على عودته إلى “الخضر”
ح.م

علّق اللاعب الدولي الجزائري سفيان فغولي بعد ظهيرة السبت، على قرار عودته إلى صفوف المنتخب الوطني الجزائري.

ومعلوم أن الجناح فغولي (33 سنة) لم يلعب أيّ لقاء دولي، منذ الـ 25 من مارس 2022.

وكتب فغولي في صفحته عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أنا فخور. شكرا للجمهور الجزائري على التشجيعات. شكرا لِأخي جمال (بلماضي) وبقية أعضاء الجهاز الفني. أنا مستعدّ لِتقديم يد العون لِهذا الجيل الجديد، لاعبين صغار وموهوبين.. من أجل صنع الفرحة لِبلدنا، إن شاء الله. تحيا الجزائر”.

مقالات ذات صلة
قيطون يلتحق بِأوكيجة

قيطون يلتحق بِأوكيجة

مُدرّب السنيغال: الجزائر “شبح أسود” ولن نلعب من أجل الثّأر

مُدرّب السنيغال: الجزائر “شبح أسود” ولن نلعب من أجل الثّأر

رسميا.. براهيمي ينضمّ إلى هذا النادي

رسميا.. براهيمي ينضمّ إلى هذا النادي

بلماضي: أنا مُنشغل بِتصفيات المونديال ونهائيات كأس إفريقيا

بلماضي: أنا مُنشغل بِتصفيات المونديال ونهائيات كأس إفريقيا

ماندي وغويري يُواجهان ناديا صهيونيا في الدوري الأوروبي

ماندي وغويري يُواجهان ناديا صهيونيا في الدوري الأوروبي

عودة فغولي.. قائمة لاعبي “الخضر” لِمُواجهتَي تنزانيا والسنيغال

عودة فغولي.. قائمة لاعبي “الخضر” لِمُواجهتَي تنزانيا والسنيغال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد