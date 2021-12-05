فك الإختناق المروري عن العاصمة.. ناصري يكشف جديد الملف

أكد وزير الأشغال العمومية كمال ناصري أن هناك دراسة عميقة وشاملة لمخطط المرور بالعاصمة، وهذا من أجل تقليل حركة الإزدحام.

وأوضح ناصري في تصريح للشروق نيوز، الأحد، أنه من بين الحلول المؤقتة لفك الإختناق المروري عن المنطقة هي عدم السماح لمركبات الوزن الثقيل بالمرور بالعاصمة خلال الفترة الصباحية.

وفي السياق ذاته، كشف المتحدث ذاته أن مصالحه تعمل على تنفيذ 16 مشروعا أغلبها بغرب العاصمة، بالإضافة إلى بعض المشاريع في الناحية الشرقية.

وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع تتمثل في الانتقال بين الطريق الجنوبي والطريق الاجتنابي بن عكنون- الدار البيضاء.

وعن تاريخ التسليم، قال ناصري إن مفاوضات تجرى مع مختلف المؤسسات المكلفة بالانجاز ليكون التسليم في أقصر وقت ممكن.

4 تدابير جديدة لتخليص الجزائر العاصمة من الاختناق المروري

وفي 15 أكتوبر 2021، عقد وزير النقل عيسى بكاي رفقة وزير الأشغال العمومية كمال ناصري لقاء خصص لدراسة الحلول والتدابير الإستعجالية لفك الإختناق المروري عن ولاية الجزائر.

وأسفر اللقاء الذي عقد الخميس وشارك فيه أيضا والي العاصمة يوسف شرفة وعدد من إطارات الوزارتين، الخميس، عن جملة من التدابير:

1- إعادة بعث مشاريع الطرقات المتوقفة خاصة الإزدواجية منها وكذا مختلف منشآت الربط.

2- تسخير جميع الوسائل المتاحة من ميترو وترامواي وكذا السكك الحديدة لإنشاء شبكة نقل تساهم في فك العزلة على الأقطاب السكنية الجديدة، وإستقطاب المواطنين نحو النقل العمومي للتقليل من إستعمال السيارات.

3- ربط الموانئ بشبكة السكة الحديدة ومختلف القواعد اللوجيستية من أجل التقليل من دخول الشاحنات ومختلف مركبات الوزن الثقيل إلى العاصمة.

4- إعداد دفتر شروط لتحضير مخطط شامل لحركية المرور بالولاية على المدى القصير، والمتوسط والبعيد يشمل كل الجوانب التقنية والعملياتية لمعالجة مشكل الإزدحام المروري.

الحكومة تباشر تنفيذ مخطط فك الاختناق المروري بالعاصمة

وفي 7 ماي 2021، قام وزير الأشغال العمومية والنقل، كمال ناصري، بإعطاء إشارة انطلاق أشغال إنجاز طريقين سريعين جديدين بالعاصمة من شأنها التقليل من الاختناق المروري لاسيما في الجهة الغربية للولاية.

وأشرف ناصري، الخميس، على إعطاء إشارة انطلاق المشروعين بكل من بلديتي العاشور وبئر مراد رايس، وذلك بحضور وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة ووالي الجزائر يوسف شرفة.

ويندرج هذان المشروعان اللذان تقدر تكلفتهما معا 9 ملايير دج، في إطار مخطط لفك الاختناق المروري بولاية الجزائر، يضم في مجمله 17 مشروعا.

ويتعلق المشروع الأول بطريق سريع يمتد على مسافة 10 كم يربط بين منفذ المركب الرياضي 5 جويلية نحو خرايسية، متفاديا بذلك المرور من ثلاث مدن كبرى وهي العاشور ودرارية وبابا حسن.

ويسمح هذا المشروع الذي سينجز خلال مدة تعاقدية محددة ب24 شهرا من تسهيل الدخول إلى العاصمة والخروج منها وتفادي الاختناق المروري المسجل حاليا، حسب مدير الأشغال العمومية لولاية الجزائر عبد الرحمان رحماني.

اما المشروع الثاني، فيتعلق بطريق سريع إلى المحطة البرية متعددة الخدمات لبئر مراد رايس وهو ما سيحل “مشكلة كبيرة ” بالنسبة للحركة المرورية لاسيما على مستوى مفترق الطرق بالقرب من المحطة.

وسيسهل المشروع كذلك من حركة المرور بين دار البيضاء وبن عكنون وزرالدة وعلى مستوى الطريق الوطني رقم1 الرابط بين العاصمة والبليدة. وستكون هذه الطريق مرفوقة بإنجاز نفقين يؤديان مباشرة إلى المحطة البرية.

وفي تصريح للصحافة على هامش الزيارة، أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، كمال ناصري ان هذين المشروعين إضافة إلى المشاريع الاخرى المبرمجة في المخطط ستسمح بالقضاء بصفة “تدريجية” على مشكل الازدحام المروري بالعاصمة.

وأوضح في ذات الاطار انه “لا يمكن الحد بصفة محسوسة من الازدحام المروري بالعاصمة إلا بعد إنجاز 60 بالمائة على الأقل من هذا المخطط”.