فلاديمير بيتكوفيتش يحضر قائمة موسعة ونحو عودة الثنائي بن رحمة وبراهيمي

يصل الأحد إلى الجزائر للإمضاء على العقد و الشروع في العمل

يصل، الأحد، إلى الجزائر المدرب الجديد المدرب البوسني، فلاديمير بيتكوفيتش، للإشراف على العارضة الفنية للخضر، ومن المنتظر، أن يمضي على عقد مدته سنتان وسيعقد الإثنين ندوة صحفية بملعب نيلسون مانديلا ببراقي للحديث عن عديد القضايا، والأهداف التي يسعى لتحقيقها في قادم الاستحقاقات.

وكان رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قد أكد أن المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش هو “الخيار الأفضل للمنتخب الوطني”، وذلك غداة الإعلان عن تعيينه مدربا جديدا خلفا لجمال بلماضي.

وبخصوص الأهداف الموكلة لفلاديمير بيتكوفيتش، أشار رئيس الفاف إلى أن عقد المدرب السابق لنادي لازيو روما الإيطالي (2012-2013) ينقسم إلى شطرين.

وقال صادي: “تنتهي الفترة الأولى من العقد في 31 ديسمبر 2025، وهي التي ستشهد نهاية تصفيات كأس العالم 2026. إذا نجح المدرب الجديد في تأهيل المنتخب الوطني إلى كأس العالم، سيتم تمديد العقد تلقائيا حتى 31 جويلية 2026 بنفس الشروط والأحكام. أما إذا لم يحدث ذلك، فسيتم فسخ العقد من جانب واحد دون تعويض”، موضحا أنه “خلال المفاوضات، التي كانت صعبة، حرصنا على حماية مصالح الاتحاد الجزائري لكرة القدم والمنتخب الوطني”.

وأضاف: “وفي ما يتعلق بنهائيات كأس إفريقيا للأمم-2025، فلا يمكننا أن نفرض على بيتكوفيتش أن يفوز باللقب، خاصة وأن الوقت لن يكون كافيا بالنسبة له، حيث خرج المنتخب الوطني من الدور الأول مرتين متتاليتين في النسختين الأخيرتين. ونتيجة لذلك، فإن الهدف المسطر في المنافسة القارية المقبلة هو التأهل إلى دور ثمن النهائي ثم الذهاب أبعد نقطة ممكنة في البطولة”.

وفي الأخير، أكد وليد صادي أن بيتكوفيتش الذي “سيقيم بالجزائر لمدة ثلاثة أسابيع كل شهر، بحسب بنود العقد. وسيشارك في الورشات المقبلة لإصلاح كرة القدم الوطنية، كما سيحضر مباريات البطولة الوطنية”.

وسيخوض المنتخب الوطني مباراتين وديتين: يوم الجمعة 22 مارس أمام بوليفيا بملعب 5جويلية الأولمبي على الساعة العاشرة ليلا ويوم الثلاثاء 26 مارس أمام جنوب إفريقيا بملعب نيلسون مانديلا ببراقي في نفس التوقيت.

وفي نفس السياق علمت الشروق من مصادر مطلعة أن القائمة الموسعة التي سيختارها الناخب الوطني تضم عددا كبير من اللاعبين الذين شاركوا في مختلف التربصات الأخيرة للخضر مع إدراج اسمي المتألقين ياسين براهيمي وسعيد بن رحمة، وسيستقر على لائحة بـ25 لاعبا لدورة الفيفا المقررة شهر رمضان بالجزائر والتي تضم منتخبات جنوب افريقيا، بوليفيا، وأندورا إضافة إلى المنتخب الجزائري.

وأضاف مصدر الشروق أن المدرب بيتكوفيتش وخلال إعداده للقائمة الموسعة سيستبعد العديد من اللاعبين الذين تجاوز سنهم الثلاثين عامًا من تشكيل “محاربي الصحراء” في فترة التوقف الدولي القادمة. ولم يذكر المصدر هويات أو أسماء اللاعبين الذين سيبعدهم المدرب بيتكوفيتش من قائمة “الخضر”، وأشار فقط إلى اللاعبين “المخضرمين” الذين كان يعتمد عليهم المدرب السابق بلماضي في المواعيد الكروية الماضي.