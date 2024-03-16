فنانة يهودية تثير جدلا واسعا في ألمانيا بسبب موقفها من الحرب على غزة.. ما القصة؟

أثارت فنانة يهودية جدلا واسعا في ألمانيا بعد صدور قرار بإلغاء معرضها بسبب موقفها من الحرب على غزة، والذي عبرت عنه صراحة عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت تقارير إخبارية إن قرار إلغاء معرض الفنانة اليهودية كانديس بريتز، الرافضة للحرب على غزة، أثار ردود فعل متباينة، خاصة أنه جاء على خلفية مواقفها المؤيدة للنضال الفلسطيني والتحرر من القمع.

واعتبرت كانديس إلغاء المعرض معاديًا للسامية، بينما ترى الجهات الرسمية في ألمانيا أنه لا يمكن توفير منصة للدفاع عن هجمات إرهابية باعتبارها إبادة جماعية.

في ذات السياق وقع مئات المثقفين والفنانين حول العالم، على عريضة بعنوان «قاطعوا ألماني!»

وذكرت صحيفة «االغارديان» البريطانية، أن العريضة التي وقّعها أكثر من ألف شخص، «تدعو إلى مقاطعة المؤسسات الثقافية الألمانية، بسبب قمعها الصوت الفلسطيني في سياق الحرب الإسرائيلية على غزة».

وتعرّف الحملة عن نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها «تهدف إلى مقاطعة العنصرية المناهضة للفلسطينيين والرقابة بأشكالها الرسمية».

وتضيف: «في الوقت الذي يتمّ فيه تدمير غزة، تقع على عاتق الفنانين والعاملين في مجال الثقافة مسؤولية النضال من أجل التضامن الدولي، والحق في التحدّث علناً ضدّ المذبحة المستمرة».

وأكدت دار «سوهركامب» الألمانية، الناشرة المعتمدة لكتب إرنو، «أن الأديبة الفرنسية وقّعت على هذه العريضة التي جمعت مئات التواقيع حتى اللحظة، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أن نشر نصوصها ليس معنياً بدعوة المقاطعة».

وأعلنت الكاتبة باستاسيتش، الحائزة على جائزة الاتحاد الأوروبي للأدب عام 2020، إنهاء عقدها مع ناشرها الألماني احتجاجاً على ما وصفته «بصمت ألمانيا عن الأزمة الإنسانية في غزة».

وكتبت عبر صفحتها على إنستغرام: «كان من واجبي الأخلاقي إنهاء عقودي مع دار النشر إس فيشر»، احتجاجاً على منع التحدث بصوت عالٍ عن الإبادة الجماعية المستمرة التي تحدث في غزة، فضلاً عن الرقابة على الأصوات المؤيدة للفلسطينيين.