فن الزخرفة المعمارية “الزليج” الجزائري يقتحم أبواب “اليونيسكو”

كشفت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، عن إعداد الجزائر لملف خاص حول “فن الزخرفة المعمارية – الزليج”، وتقديمه لمنظمة “اليونيسكو”، خلال الشهر الجاري.

ووفق ما صرحت به الوزير مولوجي، فان وزارة الثقافة تعمل على إدراج “الزليج” الجزائري، في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، وذلك خلال شهر أفريل الجاري لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم اليونسكو .

وقالت الوزيرة مولوجي، أن الجزائر تحصي “11 عنصرا غير مادي ضمن قوائم التراث الثقافي العالمي لمنظمة اليونسكو، وهي تعمل على تصنيف المزيد من العناصر اللامادية”.

للاشرة يحاول المخزن منذ سنوات الترويج، على أن فن الزخرفة “الزليج” مغربي الاصل، في حين يؤكد الكثير من خبراء التراث والصناعيين المغاربة على أن انتشار الزليج في المغرب، كان بفضل الحرفيين التلمسانيينن.