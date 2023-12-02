-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

فوج “الأهوال” يضمّ إسبانيا وإيطاليا وكرواتيا

الشروق الرياضي
  • 653
  • 0
فوج “الأهوال” يضمّ إسبانيا وإيطاليا وكرواتيا
ح.م
كرة بطولة أمم أوروبا 2024.

أُزيح السّتار مساء السبت، عن أفواج نهائيات بطولة أمم أوروبا لِكرة القدم، التي تُجرى بِألمانيا ما بين الـ 14 من جوان والـ 14 من جويلية 2024.

وسحب الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم القرعة بِمدينة هامبورغ الألمانية.

وبدا من الوهلة الأولى أن الفوج الثاني أقوى المجموعات، حيث يجمع منتخب إسبانيا ثلاثة تتويجات أوروبية، مُشتركا في الرّقم القياسي رفقة ألمانيا، ولقبا في كأس العالم. وتملك إيطاليا كأسَين قارّيتَين آخرهما في النّسخة الماضية عام 2021، فضلا عن 4 ألقاب في مسابقة المونديال. أمّا فريق كرواتيا فقد حاز شرف نائب بطل العالم 2018، والمركز الثالث في مونديال 2022.

وسبق لِمنتخبات إسبانيا وإيطاليا وكرواتيا اللّعب في فوج واحد، خلال بطولة أمم أوروبا 2012 بِبولونيا وأوكرانيا. وتأهّلت بعدها إسبانيا وإيطاليا لِربع النّهائي، نظير إقصاء كرواتيا رفقة منتخب جمهورية إيرلندا.

وتُقام المنافسة بِصيغة 6 مجموعات، تضمّ كلّ واحدة منها 4 منتخبات مناصفة. وبعد 3 جولات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج لِثمن النّهائي، فضلا عن 4 فرق تنال أحسن رتبة ثالثة.

وبقيت 3 أفواج ينقص كلّ واحد منها منتخب، ستتحدّد أسماؤها في مواجهات السدّ أواخر مارس المقبل.

وغاب النّاخب الوطني الفرنسي ديدييه ديشان عن حفل القرعة، بِسبب إجرائه عملية جراحية على مستوى الظّهر، في الأيّام القليلة الماضية.

ويُرفع ستار البطولة الأوروبية بِملعب “أليانز أرينا” بِمدينة ميونيخ سهرة الـ 14 من جوان 2024، بِتنظيم مباراة ألمانيا واسكتلندا.

ويُجرى “الأورو” بِعشر مدن، تضمّ كلّ واحدة منها ملعبا. أدناهم طاقة استيعابية يتوفّر على أكثر من 42 ألف مقعد، بينما يتّسع أكبرهم لِأكثر من 74 ألف متفرّج.

مقالات ذات صلة
التماس المؤبد لشاب أضرم النار بأحراش ومزروعات بالعاصمة !

التماس المؤبد لشاب أضرم النار بأحراش ومزروعات بالعاصمة !

نفطال تطلق تطبيقا للتوجيه نحو محطات الوقود

نفطال تطلق تطبيقا للتوجيه نحو محطات الوقود

إقحام الأسرة في الوساطة القضائية لمواجهة الطلاق

إقحام الأسرة في الوساطة القضائية لمواجهة الطلاق

الرئيس تبون يضع حجر أساس إنجاز خط السكة الحديدية “بشار-تندوف-غار جبيلات”

الرئيس تبون يضع حجر أساس إنجاز خط السكة الحديدية “بشار-تندوف-غار جبيلات”

إلغاء استثنائي لرحلات القطار عبر هذه الخطوط

إلغاء استثنائي لرحلات القطار عبر هذه الخطوط

السيدا

السيدا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد