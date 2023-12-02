فوج “الأهوال” يضمّ إسبانيا وإيطاليا وكرواتيا

أُزيح السّتار مساء السبت، عن أفواج نهائيات بطولة أمم أوروبا لِكرة القدم، التي تُجرى بِألمانيا ما بين الـ 14 من جوان والـ 14 من جويلية 2024.

وسحب الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم القرعة بِمدينة هامبورغ الألمانية.

وبدا من الوهلة الأولى أن الفوج الثاني أقوى المجموعات، حيث يجمع منتخب إسبانيا ثلاثة تتويجات أوروبية، مُشتركا في الرّقم القياسي رفقة ألمانيا، ولقبا في كأس العالم. وتملك إيطاليا كأسَين قارّيتَين آخرهما في النّسخة الماضية عام 2021، فضلا عن 4 ألقاب في مسابقة المونديال. أمّا فريق كرواتيا فقد حاز شرف نائب بطل العالم 2018، والمركز الثالث في مونديال 2022.

وسبق لِمنتخبات إسبانيا وإيطاليا وكرواتيا اللّعب في فوج واحد، خلال بطولة أمم أوروبا 2012 بِبولونيا وأوكرانيا. وتأهّلت بعدها إسبانيا وإيطاليا لِربع النّهائي، نظير إقصاء كرواتيا رفقة منتخب جمهورية إيرلندا.

وتُقام المنافسة بِصيغة 6 مجموعات، تضمّ كلّ واحدة منها 4 منتخبات مناصفة. وبعد 3 جولات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج لِثمن النّهائي، فضلا عن 4 فرق تنال أحسن رتبة ثالثة.

وبقيت 3 أفواج ينقص كلّ واحد منها منتخب، ستتحدّد أسماؤها في مواجهات السدّ أواخر مارس المقبل.

وغاب النّاخب الوطني الفرنسي ديدييه ديشان عن حفل القرعة، بِسبب إجرائه عملية جراحية على مستوى الظّهر، في الأيّام القليلة الماضية.

ويُرفع ستار البطولة الأوروبية بِملعب “أليانز أرينا” بِمدينة ميونيخ سهرة الـ 14 من جوان 2024، بِتنظيم مباراة ألمانيا واسكتلندا.

ويُجرى “الأورو” بِعشر مدن، تضمّ كلّ واحدة منها ملعبا. أدناهم طاقة استيعابية يتوفّر على أكثر من 42 ألف مقعد، بينما يتّسع أكبرهم لِأكثر من 74 ألف متفرّج.