فوزي غلام.. بداية عهد جديد

خضع اللاعب الدولي الجزائري السّابق فوزي غلام سهرة الثلاثاء لِتجربة جديدة في حياته.

واقتربت مدّة عقد المدافع غلام (32 سنة) مع نادي أونجي الفرنسي من نهايتها، حيث تنقضي في الـ 30 من جوان المقبل.

واستعانت شبكة قنوات “سكاي سبورتس” الإيطالية سهرة الثلاثاء بِفوزي غلام، للتحليل الفني على مباراة فريق نابولي وضيفه ميلان آسي، بِرسم إياب ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا (الصورة المُدرجة أدناه).

وحضر غلام إلى ملعب “دييغو أرماندو مارادونا” مسرح المواجهة للتحليل التلفزيوني، في أوّل تجربة إعلامية له.

ويعرف غلام المنشأة الرياضية المذكورة أعلاه جيّدا، حيث سبق له تمثيل ألوان فريق نابولي، وخوض المقابلات بِهذا الميدان، لِفترة طويلة ما بين جانفي 2014 وديسمبر 2022.

واقتفى فوزي غلام أثر مواطنه وزميله السّابق في صفوف “الخضر” عدلان قديورة، الذي يُحلّل تلفزيونيا بعض المقابلات لِمصلحة شبكة قنوات “سكاي سبورتس” البريطانية.