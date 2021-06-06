فوز صعب ودروس قيّمة لـ “الخضر”

الجزائر 1 - مالي 0

فاز المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم سهرة الأحد، بِنتيجة هدف لِصفر على ضيفه ومنافسه المالي.

واحتضن ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة أطوار هذه المباراة الودّية، تحت إدارة حكم الساحة المصري أحمد الغندور.

وسجّل الهدف الوحيد في هذه المباراة ولِمصلحة المنتخب الوطني الجزائري، الجناح رياض محرز في الدقيقة الـ 56.

وظهر المنتخب الوطني في الشوط الأوّل بِوجه شاحب، المُرادف للأخطاء الدفاعية، وغياب التنسيق بين الخطوط الثلاثة، وصعوبة اختراق الجبهة الخلفية للمنافس المالي، الذي أجاد تسيير أطوار المباراة، وهدّد مرمى الحارس رايس وهاب مبولحي عدّة مرّات.

وفي الشوط الثاني، تحسّن أداء أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي، وتحرّر زملاء الجناح رياض محرز. وأثمر هذا التحسّن بِهزّ شباك الماليين، وحصد فوز ثالث على التوالي، بِاحتساب انتصارَي بوتسوانا وموريتانيا.

ودون أدنى شكّ، سيستخلص بلماضي عديد الدروس من هذه المباراة التحضيرية، قبل انطلاق تصفيات كأس العالم أواخر أوت المقبل. خاصة وأن المنافس المالي يُشبه كثيرا منتخب بوركينا فاسو (مدرسة غرب إفريقيا أو الساحل الإفريقي)، الذي يلعب في فوج واحد مع “الخضر”.

وبعد هذا اللقاء، تنتظر المنتخب الوطني الجزائري مواجهة ثالثة وأخيرة، تكتسي أيضا طابعا ودّيا. يُجريها ضد المضيّف التونسي مساء الجمعة المقبلة.