فيديو لمذيعة عربية تبكي إثر خروج رونالدو من المونديال.. ما حقيقته؟

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعدة لغات فيديو قيل إنه لمذيعة عربية تبكي على الهواء بسبب خروج البرتغال من نهائيات كأس العالم لكرة القدم وتأثر كريستيانو رونالدو.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس، فإن الفيديو مركّب، والنسخة الأصلية منه تُظهر المذيعة تبكي لدى حديثها عن قصف للقوات الحكوميّة السوريّة على مناطق في شمال سوريا قبل سنوات.

يُظهر الفيديو المتداول مقدّمة برامج عربيّة ذات لهجة سورية تبكي على الهواء ووراءها مشاهد خروج كريستيانو رونالدو من ملعب كرة القدم، بعد هزيمة منتخبه البرتغال أمام المغرب 0-1 في نهائيات كأس العالم لكرة القدم السبت.

وجاء في التعليقات المرافقة أن الفيديو يظُهر المذيعة تبكي على خروج رونالدو من البطولة العالميّة المقامة في قطر.

وحصد هذا الفيديو عشرات آلاف التفاعلات بلغات عدّة حول العالم، منها العربية والبرتغاليّة والبنغاليّة.

وبحسب فرانس برس فإن الفيديو الأصلي نشرته قناة “أورينت” السوريّة التي تبثّ من الخارج في جويلية 2019، ويُظهر المذيعة دالين مهرات تبكي أثناء قراءتها تقريراً عن قصف للقوات السوريّة الحكوميّة على شمال سوريا.

وبكت المذيعة تحديداً أثناء عرضها صورة – لم يتسنّ لوكالة فرانس برس التثبّت من ملابساتها – قيل إن جندياً التقطها بنفسه من مروحيّة كانت تقصف مدينة خان شيخون في محافظة إدلب، وقد عمد مروّجو الخبر المضلّل لإبدال مشاهد التقرير عن القصف بمشاهد من خروج كريستيانو رونالدو من الملعب.

وسبق أن استُخدم الفيديو نفسه في سياق مضلّل آخر قبل أشهر، إذ رُكّبت عليه مشاهد للقول إن المذيعة كانت تبكي على خروج الجزائر من كأس الأمم الإفريقيّة في جانفي الماضي. وقد أصدرت خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس تقريراً آنذاك لتفنيد ذاك الادّعاء أيضاً.