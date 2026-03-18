“فيفا” يرفض طلب إيران نقل مباريات المونديال إلى المكسيك

بحسب مصادر صحفية إسبانية

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فكرة نقل مباريات منتخب إيران في كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة إلى المكسيك، رغم الضغوط التي تُمارسها طهران بسبب مخاوف أمنية، وفق ما أكدته صحيفة ماركا الإسبانية.

وكان رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج قد أكد أن بلاده تجري اتصالات مع “فيفا” لنقل مباريات المنتخب إلى المكسيك، مبرراً ذلك بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أشار إلى أنه لا يستطيع ضمان أمن المنتخب الإيراني داخل الولايات المتحدة.

وبحسب هذه التصريحات، فإن المنتخب الإيراني يرفض السفر إلى الأراضي الأميركية في ظل الظروف الحالية، ما دفعه لطرح خيار خوض مبارياته في المكسيك، وهي إحدى الدول المستضيفة للبطولة. لكن “فيفا” تمسك بموقفه، وأكد أنه على تواصل دائم مع جميع الاتحادات المشاركة، بما فيها إيران، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الرسمي للمباريات الذي أُعلن في ديسمبر 2025 دون أي تغييرات، بحسب الصحيفة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مبارياته في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة، حيث سيواجه منتخبات بلجيكا ومصر ونيوزيلندا، وهو ما يجعل أي تغيير في أماكن المباريات أمراً معقداً من الناحية التنظيمية واللوجستية، إضافة إلى أن المنتخبات المنافسة لإيران قد ترفض نقل مبارياتها خارج الولايات المتحدة، وهو أمر مطروح.

وتأتي هذه الأزمة في ظل توتر سياسي وعسكري متصاعد، ما يثير الشكوك حول مشاركة إيران في البطولة من الأساس، رغم تأهلها رسمياً، حيث أكدت مصادر إيرانية في وقت سابق أن فكرة الغياب عن الحدث العالمي أصبحت خياراً مطروحاً، ولكن لم يتم الإعلان رسمياً عن العدول عن المشاركة لحدّ الآن.