“فيفا” يطرح دفعة جديدة من تذاكر كأس العالم 2026

يطرح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” دفعة جديدة من تذاكر بطولة كأس العالم 2026، اليوم الأربعاء.

وتطرح الدفعة الأخيرة من تذاكر المونديال قبل 50 يوما من انطلاق البطولة التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.

وذكر “فيفا” أن الجماهير يمكنها شراء تذاكر الـ104 مباراة من الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم بداية من الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غرينيتش.

وقبل هذه الدفعة تم بيع أكثر من 5 ملايين تذكرة، وذكر “فيفا” أن مقاعد في الصفوف الأمامية للملاعب ستكون متاحة.

وتعد هذه المرحلة هي المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر، رغم أن أنه سيتم طرح المزيد من التذاكر بشكل مستمر حتى موعد المباراة النهائية في 19 جويلية المقبل، وذلك حسب التوفر.