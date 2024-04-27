فيلم “معركة الجزائر” حاضر في احتجاجات بجامعة أمريكية ضد الكيان الصهيوني!
ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن فيلم “معركة الجزائر” الذي كان حاضرا في احتجاجات بجامعة أمريكية ضد الكيان الصهيوني.
وتم عرض الفيلم للمخرج الإيطالي جيلو بونتيكروفو، على شاشة كبيرة من أمام جامعة ستانفورد، حيث تم إبراز صور الاعتصام، التي تبين قوة صبر الشعب الجزائري أمام الاستعمار الفرنسي بما يتشابه ومعاناة الشعب الفلسطيني.
وقالت خديجة بن قنة، الإعلامية الجزائرية بقناة الجزيرة في منشور عبر منصة إكس: “هذا الفيلم الذي حاز جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينا السينمائي عام 1966 يسلط الضوء على أساليب السفاحيْن الكولونيل بيجار والجنرال ماسو في مواجهة المقاومة الجزائرية”.
وأردفت: “وهو مشهد يلتقي فيه الإجرام الاستعماري الفرنسي في الجزائر مع الإجرام الإسرائيلي في فلسطين . لهذا يعتبر الفيلم في نظر الخبراء العسكريين ذا قيمة عسكرية ويتم عرضه في الكليات العسكرية الأمريكية ويعتمده البنتاغون كبرنامج للتدريب منذ حرب فيتنام وحتى غزو العراق”.
يتم عرض فيلم “معركة الجزائر” على الطلبة المعتصمين في جامعة ستانفورد الأمريكية.
هذا الفيلم الذي حاز جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينا السينمائي عام 1966 يسلط الضوء على أساليب السفاحيْن الكولونيل بيجار والجنرال ماسو في مواجهة المقاومة الجزائرية، وهو مشهد يلتقي فيه الإجرام… pic.twitter.com/RRZpfhnhdi
— خديجة بن قنة khadija Benganna (@Benguennak) April 26, 2024
وقال المعلق الرياضي حفيظ دراجي إن ثورة الجزائر تعتبر مصدر إلهام للأشقاء الفلسطينيين وللطلبة الأمريكيين في جامعاتهم.
عرض فيلم “معركة الجزائر” على الطلبة المعتصمين في جامعة ستانفورد الأمريكية العريقة تذكيرا بثورة شعب عظيم صارت مصدر إلهام لأبناء شعبنا الفلسطيني في غزة ، و للطلبة الأمريكان في جامعاتهم 🇩🇿
معركة الجزائر هو فيلم ثوري جزائري يروي قصة كفاح شعب دامت 132 سنة ضد الاستعمار الفرنسي ، وثورة… pic.twitter.com/yamDwsmWjA
— hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) April 27, 2024
وتناقلت كبرى المواقع الإخبارية العالمية خبر عرض الفيلم الجزائري، الذي يروي قصة كفاح شعب عمرها 132 عاما وراح ضحيتها ملايين الشهداء.
فيلم “معركة الجزائر ” يلهم طلبة جامعة ستانفورد الأمريكية العريقة المعتصمون من اجل غزة..
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— Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) April 26, 2024
وتشهد 19 جامعة أمريكية احتجاجات واعتصامات نصرة للقضية الفلسطينية، و من بينها أرقى المؤسسات الجامعية على غرار “ييل”، “هارفورد”، “بروان”، “كولومبيا”و غيرها، وهي آداة للضغط على الحكومات من أجل تبيان موقفها الصريح من الاحتلال الإسرائيلي.