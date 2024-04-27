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فيلم “معركة الجزائر” حاضر في احتجاجات بجامعة أمريكية ضد الكيان الصهيوني!

الشروق أونلاين
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فيلم “معركة الجزائر” حاضر في احتجاجات بجامعة أمريكية ضد الكيان الصهيوني!

ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن فيلم “معركة الجزائر” الذي كان حاضرا في احتجاجات بجامعة أمريكية  ضد الكيان الصهيوني.

وتم عرض الفيلم للمخرج الإيطالي جيلو بونتيكروفو، على شاشة كبيرة من أمام جامعة ستانفورد، حيث تم إبراز صور الاعتصام، التي تبين قوة صبر الشعب الجزائري أمام الاستعمار الفرنسي بما يتشابه ومعاناة الشعب الفلسطيني.

وقالت خديجة بن قنة، الإعلامية الجزائرية بقناة الجزيرة في منشور عبر منصة إكس: “هذا الفيلم الذي حاز جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينا السينمائي عام 1966 يسلط الضوء على أساليب السفاحيْن الكولونيل بيجار والجنرال ماسو في مواجهة المقاومة الجزائرية”.

وأردفت: “وهو مشهد يلتقي فيه الإجرام الاستعماري الفرنسي في الجزائر مع الإجرام الإسرائيلي في فلسطين . لهذا يعتبر الفيلم في نظر الخبراء العسكريين ذا قيمة عسكرية ويتم عرضه في الكليات العسكرية الأمريكية ويعتمده البنتاغون كبرنامج للتدريب منذ حرب فيتنام وحتى غزو العراق”.

وقال المعلق الرياضي حفيظ دراجي إن ثورة الجزائر تعتبر مصدر إلهام للأشقاء الفلسطينيين وللطلبة الأمريكيين في جامعاتهم.

وتناقلت كبرى المواقع الإخبارية العالمية خبر عرض الفيلم الجزائري، الذي يروي قصة كفاح شعب عمرها 132 عاما وراح ضحيتها ملايين الشهداء.

وتشهد 19 جامعة أمريكية احتجاجات واعتصامات نصرة للقضية الفلسطينية، و من بينها أرقى المؤسسات الجامعية على غرار “ييل”، “هارفورد”، “بروان”، “كولومبيا”و غيرها، وهي آداة للضغط على الحكومات من أجل تبيان موقفها الصريح من الاحتلال الإسرائيلي.

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