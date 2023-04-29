في آخر 5 سنوات.. انخفاض عدد حوادث العمل بنسبة 10 بالمئة

كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، يوم السبت، أن عدد حوادث العمل في الجزائر انخفض بنسبة تقارب الـ 10 بالمئة خلال الـسنوات الـ5 الأخيرة.

وصرح بن طالب على هامش احياء اليوم العالمي للصحة والسلامة قائلا: “المعطيات الإحصائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تشير إلى أن عدد حوادث العمل انتقل من 47.555 سنة 2018 إلى 42.946 حادث سنة 2022”.

وأكد الوزير أن الحالات المصرح بها سنويا انخفضت من 410 سنة 2018 إلى 216 حالة سنة 2022، أي بانخفاض قدر بـ 47 بالمئة.

وأشار ذات المسؤول، أن هذه المعطيات “تعكس مدى الوعي والالتزام بإجراءات السلامة والصحة في العمل والجهود التي بذلت لخفض وتيرة الحوادث المهنية المسجلة”.