في حالة اندلاع حريق بالمركبة.. 6 نصائح من مندوبية أمن الطرق

قدمت المندوبية الوطنية لأمن الطرق نصائح للسائقين في حال اندلع حريق مفاجئ في مركباتهم أثناء سيرها.

وأوضحت المندوبية في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنه في حال نشب حريق في المركبة أثناء السير، هذه بعض الإرشادات الواجب إتباعها لسلامتكم:

1- حافظ على هدوئك وقم بتخفيض سرعتك

2- حاول الخروج من الطريق لتجنب خطر الاصطدام

3- قم بإيقاف المركبة وإطفاء المحرك

4- أخرج جميع الركاب من الباب الخلفي

5- استخدم طفاية الحريق الموجودة بالمركبة

6- ابتعد عن المركبة واتصل بالجهات الأمنية لطلب المساعدة.