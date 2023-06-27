في يوم عرفة.. السعودية تعلن 12 رقما حول حج 1444

الحجّاج الآسيويون في المقدمة والذكور أكثر من الإناث

1,845,045 حاجًّا، بينهم 1,660,915 قدموا من خارج السعودية عبر المنافذ المختلفة، لأداء المناسك الحج لعام 1444ه. حسب ما كشفت عنه يوم الثلاثاء الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.

هيئة الإحصاء ذكرت في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، عدّة أرقام أخرى حول موسم الحج الجاري. بالتزامن مع يوم وقفة عرفة، وعشية عيد الأضحى المبارك.

من هذه الأرقام، أن عدد حجاج الداخل، أي القادمين من الأراضي السعودية لا يزيد عن 184,130 حاجًّا بين مواطنين ومقيمين.

كما بيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج 1444ه أن عدد الحجاج الذكور قد بلغ 969,694 حاجًّا. مقابل 875,351 حاجَّةً.

ويحظى الحجاج القادمون من دول آسيوية بالحصة الأكبر من الرقم المذكور في الأعلى، فقد بلغت أعدادهم 1,056,317 حاجا، بنسبة 63.5 بالمئة.

أما الدول العربية فقد بلغ عدد حجيجها 346,214 حاجّا، بنسبة 21 بالمئة. بينما بلغ عدد حُجاج الدول الإفريقية 221,863 حاجّا بنسبة 13.4 بالمئة.

في حين بلغ عدد حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة 36,521 حاجّا بنسبة 2.1 بالمئة.

أما عن طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة فقد وصل 1,593,271 حاجًّا عن طريق المنافذ الجوية. بينما وصل 60,813 حاجَّا عن طريق المنافذ البرية، و6.831 حاجًّا عن طريق المنافذ البحرية.