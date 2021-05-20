في 15 نقطة.. هذه صلاحيات ومهام النائب البرلماني في الجزائر

انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان

انطلقت الخميس الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان القادم، وهي مرحلة يقدم فيها المترشحون من الأحزاب والقوائم المستقلة وعودهم وبرامجهم وتصاحب الانتخابات البرلمانية في كل مرة موجة التشكيك في إمكانية تجسيد التزامات نظرا لصلاحيات النواب المحدودة ولتسليط الضوء على الأمر ننشر أهم صلاحيات ومهام النائب:

مهام النائب محليا:

1- تقديم أسئلة شفوية وكتابية حول ولايته ومشاكلها لأعضاء الحكومة.

2- فتح مداومة بدائرته الانتخابية (الولاية) لاستقبال المواطنين والشكاوى .

3- مرافقة الوزراء والوالي في تفقد المشاريع بمختلف القطاعات عبر الولايات والرقابة حول سيرها.

4- المشاركة في إعداد البرامج المحلية للتنمية بتقديم مقترحات.

5- التدخل لدى الهيئات المحلية والوطنية لتبليغ شكاوى المواطنين.

مهام النائب وطنيا:

6- الترشح لعضوية ورئاسة اللجان المتخصصة بالمجلس الشعبي الوطني.

7 – تقديم تعديلات عن طريق اللجان المختصة حول مشاريع القوانين المطروحة للنقاش والتصويت.

8- التصويت بالمواقفة أو الرفض على مخطط عمل الحكومة وحصيلتها السنوية، وتقديم ملتمس رقابة من قبل الأغلبية والذي يعني تقديم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية.

9- يمكن وفق الدستور الجديد تشكيل حكومة من الأغلبية البرلمانية، في حال كانت معارضة لتطبيق برنامج الحزب أو التحالف صاحب الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني.

10- في حال حصد الأغلبية من قبل كتل موالية لرئيس الجمهورية يمكن تشكيل حكومة داعمة للرئيس بمنصب وزير أول.

11- يمكن للنواب الأحرار أو المستقلين تشكيل كتلة برلمانية واحدة أو عدة كتل للدفاع عن مواقف وبرامج مشتركة.

12- يمكن للنواب سواء من كتلة واحدة آو عدة كتل تشكيل لجان تحقيق حول أزمات آو أحداث جارية وطنيا أو محليا أو بشأن تسيير قطاع معين.

13 – يمكن للنواب المبادرة بمشاريع قوانين وإيداعها لدى رئاسة المجلس ثم الحكومة لاعتمادها وعرضها للتصويت.

14- يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة أو عن حال تطبيق القوانين وفقا لأحكام المادة 160 من الدستور.

15- وبالنسبة لخاصية المرحلة الحالية أكد النائب البرلماني السابق الطاهر شاوي، إن على المترشحين الجدد للانتخابات التشريعية الابتعاد عن إطلاق الوعود والتركيز على طرح برامجهم الانتخابية.

وأكد شاوي في حديث لموقع “الشروق”، بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية أن المواطن لم تعد تغريه الوعد الانتخابية ولا يصدق جلها وعلى المترشحين سواء كانوا ضمن أحزاب سياسية أو قوائم حرة التركيز على طريقة إقناع الناخب وتوجيهه نحو صناديق الانتخاب ببرامج قوية.

واعتبر شاوي أن البرلمان القادم سيجد نفسه أمام تحدي الأزمة الاقتصادية ومطالب بالتفكير السريع وإيجاد حلول عاجلة لتجاوز الأزمة وتبعاها على الوضعية الاجتماعية للمواطن.