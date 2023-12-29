قائمة لاعبي بلماضي لـ “كان” 2024

كشف النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي سهرة الجمعة، عن قائمة لاعبيه الذين سيُشاركون في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

واستدعى بلماضي 26 لاعبا إلى المحفل العاجي، عِلما أن الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم سمح بِجلب 27 لاعبا على أقصى تقدير.

وبرز في اللائحة عودة الحارس رايس وهاب مبولحي إلى صفوف النّخبة الوطنية، فضلا عن المدافع زين الدين بلعيد، ومتوسّط الميدان إسماعيل بن ناصر، وصانع الألعاب يوسف بلايلي.

وبِالمُقابل، استغنى النّاخب الوطني عن الحارس مصطفى زغبة، الذي خاض مقابلتَين أساسيا في تصفيات “كان” 2023، وصدّ ركلة جزاء في مباراة أوغندا بِالجزائر.

ولم يلعب زغبة أيّ لقاء رسمي على مستوى الأندية (فريق ضمك السعودي) والمنتخبات منذ فترة شهرَين، وبِالضّبط منذ الـ 30 من أكتوبر الماضي. ويُرجّح أن يكون ذلك سبب عدم الاعتماد عليه من قبل بلماضي.

ولكن السبب المذكور أعلاه قد يتحوّل إلى “لغز”، إذا علمنا أن المسؤول الفني الأوّل فضّل استدعاء المدافع ياسر لعروسي، رغم أن هذا اللاعب خاض مباراة رسمية واحدة فقط مع فريقه ولفرهامبتون الإنجليزي، منذ شهرَين ونصف الشهر، وبِالضّبط منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي. دون احتساب منحه الفرصة في المواجهتَين الدوليتَين أمام مصر والصّومال.

وبقي بلماضي وفيّا لِفلسفته في الاعتماد على اللاعبين المحترفين خارج الوطن، حيث لم يجلب سوى 3 زملاء لهم ينشطون محلّيا، وهم: يوسف بلايلي (مولودية الجزائر) وأسامة بن بوط رفقة زين الدين بلعيد (اتحاد العاصمة). نظير لاعب واحد محلّي في “كان” 2019 (هشام بوداوي/ البارادو)، أمّا في طبعة 2022، فاستغنى بِالكامل عن العناصر المحلّية، رغم أن “الكاف” سمحت بِجلب 28 لاعبا بِسبب استمرار مخاطر جائحة “كورونا”.

ومثلما ذكرناه في تقرير سابق، كانت قائمة جمال بلماضي قد اتّضحت عشية مقابلتَي الصّومال والموزمبيق في نوفمبر الماضي. لِأن النّاخب الوطني عوّد جماهير “الخضر” في البطولات الإفريقية، على جلب السّواد الأعظم من لاعبي آخر نافذة للاتحاد الدولي لِكرة القدم تسبق “الكان”.