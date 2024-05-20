قاموس إلكتروني جديد بثلاث لغات لتلاميذ الإبتدائي

أعدته أستاذة لغة فرنسية متخرجة من جامعة غليزان

أعدت الأستاذة كلثوم زيتوني، المتخرجة من جامعة “أحمد زبانة” لغليزان، مشروعا مبتكرا يتعلق بالقاموس الإلكتروني “تريلينغال” بثلاث لغات لتلاميذ الطور الابتدائي.

وقد استضاف نادي إضاءات فكرية التابع لكلية العلوم الاجتماعية لجامعة وهران 2 “محمد بن أحمد” صاحبة المشروع الأحد في إطار الاحتفالات باليوم الوطني للطالب في سياق تحفيز الطلبة المقبلين على التخرج لولوج عالم المقاولاتية والمشاريع المبتكرة، خاصة في إطار القرار الوزاري 12-75 المتضمن آلية “شهادة مؤسسة ناشئة-شهادة براءة اختراع” وفقا للأستاذة مريوة حفيظة المشرفة على النادي.

وذكرت الأستاذة كلثوم زيتوني، أستاذة التعليم الابتدائي في اللغة الفرنسية وخريجة كلية اللغات الأجنبية بجامعة غليزان، لـ”وأج” أنها أتمت طور الماستر السنة الماضية بمشروع تربوي مبتكر في مجال التربية وهو قاموس إلكتروني باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية مطابق للبرنامج المدرسي للطور الابتدائي.

وقد حصلت بفضل مشروعها على المرتبة الأولى في مسابقة نظمها المعهد الوطني للبحث في التربية “تربية- أب شالنج 2023” من بين 11 مشروعا متأهلا للنهائيات من إجمالي 77 مشروعا. وأشارت إلى أنه من أهداف هذا المشروع إكساب تلاميذ هذا الطور التحدث وتعلم اللغات الثلاث بطريقة عصرية مبتكرة وبنطق سليم.

ويجمع هذا التطبيق – تضيف المتحدثة – البرامج المدرسية للغات الثلاث، إذ يمكن للتلميذ أن يخلق حوارات ويتم الرد عليه باستخدام الذكاء الاصطناعي مع إمكانية خلق مواقف أخرى، كما ان التطبيق يحتوي أيضا على تصحيح لغوي دقيق باعتماد برنامج التصحيح “برات”.

وبالنسبة للقيمة المضافة التي يقدمها المشروع للأساتذة، فإن هذا القاموس الإلكتروني يمكن الأساتذة في اللغات الثلاث من تسجيل مقاطع صوتية لتلاميذهم تمكنهم من معرفة الأخطاء المتداولة والمتكررة الموجودة في القسم واقتراح تمارين مكيفة مع هذه المشاكل، خاصة منها ما تعلق بنطق الحروف، استنادا للمتحدثة.

وذكرت أنه تم تكريمها بداية الشهر الحالي من طرف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد لفوزها بالمرتبة الأولى في المسابقة المذكورة، متمنية أن تتبنى الوزارة الوصية هذا المشروع “بالنظر إلى انه تم اعتماد اللوحات الإلكترونية في العديد من الأقسام بالمدارس ويمكن لهذا المنتج ان يكون جد مفيد”، على حد تعبيرها.