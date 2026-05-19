قبال “يضغط” على بيتكوفيتش

أحرز الدولي الجزائري إيلان قبال جائزة فخرية، ترمز إلى أحسن لاعب في نادي باريس الفرنسي لِموسم 2025-2026.

واستلم صانع الألعاب قبال هذه الجائزة من لدن المسؤول ماركو نيبي، المدير الرياضي لِنادي باريس.

وخاض إيلان قبال 31 مباراة هذا الموسم بِزي نادي باريس، في منافستي بطولة فرنسا والكأس المحلية. وسجّل 9 أهداف، كما وزّع 5 تمريرات حاسمة.

وبِنهاية موسمه الرياضي على مستوى الأندية، ونيله هذه الجائزة الشرفية. يكون إيلان قبال (27 سنة) قد ضغط بِطريقة غير مباشرة على الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، لِجلبه إلى صفوف “الخضر”، والمشاركة في منافسة كأس العالم التي تنطلق بِتاريخ الـ 11 من جوان المقبل.

للإشارة، فإن إيلان قبال اكتفى بِخوض 4 مقابلات فقط مع “محاربي الصحراء”، منذ منتصف أكتوبر الماضي، مدّتهم 30 دقيقة.