قدماء شبيبة القبائل يدعمون اللاعبين لإنقاذ الفريق

قدماء شبيبة القبائل في حديث مع عناصر التشكيلة

عبّر عدد من قدماء لاعبي شبيبة القبائل، عن دعمهم الكامل للتشكيلة من أجل اجتياز المرحلة الصعبة وضمان البقاء.

وتنقل لاعبون سابقون للشبيبة إلى ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، أين تحدثوا مع اللاعبين، على هامش الحصة التدريبية لسهرة الجمعة، ووجهوا لهم رسالة دعم ، كما حفزوهم من أجل تقديم أقصى ما لديهم في المباريات المتبقية من البطولة وإنقاذ الفريق من السقوط.

ومن بين اللاعبين الذين تنقلوا إلى تدريبات الشبيبة نذكر نور الدين دريوش، والوناس قاواوي ورحيم مفتاح وزيان يسعد ومالك مقبل وغيرهم.

وحث اللاعبون السابقون عناصر التشكيلة بالاتحاد وتقديم أقصى مجهوداتهم في اللقاءات المقبلة، كما طالبوهم بتشريف ألوان الفريق من خلال اللعب بالحرارة اللازمة وبثقة كبيرة.