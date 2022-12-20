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اقتصاد

قرار أوروبا تسقيف أسعار الغاز.. عرقاب يعلن موقف الجزائر

الشروق أونلاين
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قرار أوروبا تسقيف أسعار الغاز.. عرقاب يعلن موقف الجزائر
ح.م
وزير الطاقة والمناجم

تحدث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الثلاثاء، عن موقف الجزائر من قرار أوروبا القاضي بتسقيف أسعار الغاز.

وفي كلمة له خلال فعاليات يوم الطاقة الجزائري – الألمان، اعتبر عرقاب أن إجراءات الإتحاد الأوروبي “أحادية الجانب” حول تسقيف أسعار الغاز من الممكن أن تزعزع استقرار السوق.

وأضاف عرقاب قائلا إن “أسواق الغاز المفتوحة والشفافة وغير المقيدة وغير التمييزية هي أكثر من مجرد ضرورة”.

ويعتمد تطوير الإستثمارات، حسب المسؤول على أطر قانونية شفافة وغير تمييزية مدعومة بسياسات طاقوية مالية وبيئية واضحة في البلدان المستهلكة للغاز وبلدان العبور.

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