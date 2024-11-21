قرار الجنائية الدولية.. الجزائر تصدر أول تعليق

رحبت الجزائر بقرار محكمة الجنايات الدولية، والقاضي بإصدار مذكرتي اعتقال في حق كل من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق غالانت.

ونشرت الخارجية بيانا جاء فيه “ترحب الجزائر أيما ترحيب بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة”.

وأضاف البيان “إن هذا الإجراء، الذي ما فتئت تطالب به الجزائر على لسان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يُمثل خطوة هامة وتقدما ملموسا نحو إنهاء عقود من الحصانة وإفلات المحتل الإسرائيلي من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة وهو يعيث إجراما في الشعب الفلسطيني وفي كافة دول وشعوب المنطقة”.

وتكريساً لحتمية إنصاف وحماية الشعب الفلسطيني، فإنّ الجزائر تهيب بأعضاء المجموعة الدولية، لاسيما الدول الأعضاء في محكمة الجنايات الدولية اتخاذ التدابير المطلوبة والضرورية بغرض تنفيذ مذكرتي الاعتقال وتمكين العدالة الدولية من أخذ مجراها. يضيف بيان للخارجية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو ووزير دفاعه السابق يواف غالانت.

وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن “هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين”.