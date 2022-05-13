قرار جديد يُثير الجدل.. متى وأين سَتُلعب مباراة تنزانيا والجزائر؟

طرأ جديد بِخصوص مباراة المنتخب الوطني الجزائري ومضيفه التنزاني، بِرسم الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويُفترض تنظيم هذه المباراة بِمدينة دار السلام التنزانية، مساء الـ 8 من جوان المقبل. كما جاء في بيان سابق للاتحاد الجزائري لِكرة القدم.

وقال اتحاد البورندي لِكرة القدم في بيان له نشره، الجمعة، إن منتخب بلاده سيُواجه الزّائر الكاميروني، بِمدينة دار السلام التنزانية، في الـ 8 من جوان المقبل. ضمن إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ولا تتوفّر البورندي على ملعب يستجيب للمقاييس الدولية، وهو ما جعل “الكاف” تطلب مُؤخّرا من اتحاد الكرة المحلّي، البحث عن ميدان آخر في بلد أجنبي.

يبقى الآن التساؤل عن تاريخ تنظيم مقابلتَي “الخضر” والمضيف التنزاني، والبورندي مع الكاميرون. ما دام أن المقابلتَين تُلعبان في التاريخ ذاته، وبِالمنشأة الرياضية نفسها!

ومعلوم أنه وفقا للوائح “الفيفا”، لا تُنظَّم مقابلتان دوليتان رسميتان، في ملعب واحد واليوم ذاته.