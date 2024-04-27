قرار غير سارّ وصادم لـ “آدم الوناس”

أعلن التقني باولو فونسيكا مدرّب فريق ليل الفرنسي، السبت، عن قرار هامّ يخصّ لاعبه الدولي الجزائري آدم الوناس.

وكان صانع الألعاب آدم الوناس قد غاب عن المقابلات الرّسمية الأربع الأخيرة لِفريقه ليل.

وقال المدرّب فونسيكا في مؤتمر صحفي إن موسم آدم الوناس انتهى، وأوضح أنه لن يجلب الدولي الجزائري إلى المواجهات الرّسمية المقبلة لِفريقه ليل، وعددها أربع لقاءات.

وعن سبب اتّخاذه هذا القرار، قال التقني البرتغالي إن آدم الوناس هو مَن طلب إبعاده عن فريق الأكابر، وإنزاله إلى فئة الرّديف (الأواسط).

وتكون العلاقة قد تكهربت بين آدم الوناس ومدرّبه باولو فونسيكا، وأن الدولي الجزائري لم يعد يرغب في تمثيل ألوان نادي ليل، مُخطّطا لِوجهة أُخرى في الصّيف المقبل.

واستهلّ آدم الوناس (27 سنة) تجربته مع نادي ليل الفرنسي في سبتمبر 2022، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان المقبل، مع وجود بند ينصّ على إمكانية التمديد حتّى صيف 2025.

وفي الموسم الحالي، اكتفى آدم الوناس بِخوض 6 مقابلات فقط أساسيا، في بطولة فرنسا وكأس هذا البلد ودوري المؤتمر الأوروبي. وهو ما يُفسّر إلى حدّ كبير تذمّر الدولي الجزائري.

وفي نسخة 2023-2024 أيضا، تعرّض آدم الوناس لِثلاث إصابات، أبعدته عن الميادين لِمُدّة قاربت الشهرَين ونصف الشّهر، وغيّبته عن 14 مباراة رسمية لِفريقه ليل.