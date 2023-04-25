قرعة استثنائية لانتقاء 2000 حاج فوق الـ70 عاما

تفاصيل جديدة حول قرار الرئيس تبون

تحضر وزارة الداخلية والجماعات المحلية لإجراء قرعة استثنائية خلال الأيام المقبلة لاختيار 2000 جزائري ممن فاقت أعمارهم 70 سنة ولم يحالفهم الحظ لأداء المناسك، للمشاركة في حج 2023، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وستجرى القرعة على مستوى مقرات الولايات، حسب مصادر “الشروق”.

وستشرع البلديات قريبا في تحيين القوائم الخاصة بالأشخاص الذين شاركوا في قرعة الحج خلال السنوات الماضية لأكثر من 10 مرات، وفاقت أعمارهم 70 سنة دون أن يتمكنوا من أداء المناسك، وذلك لمنحهم فرصة جديدة للفوز، والانضمام لبعثة الحج الجزائرية لسنة 2023 تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما سيتم اعتماد القوائم الاحتياطية لسنتي 2020 و2021 والتي شارك فيها الأشخاص الذين فاقت أعمارهم 70 سنة وسبق ولهم أن سجلوا في قرعة الحج لأزيد من 10 مرات.

وتشير مصادرنا إلى أن أسماء المعنيين بالحصة الإضافية ستُحول إلى مصالح وزارة الداخلية التي ستشرف بدورها على القرعة الاستثنائية التي ستجرى على مستوى مقرات الولايات في أقرب وقت، وذلك لتمكين الفائزين الجدد من استكمال كافة الإجراءات الإدارية المطلوبة قبل التوجه نحو البقاع المقدسة.

وبالعودة للأشخاص المسجلين في قرعة الحج ممن فاقت أعمارهم 70 سنة ولم يتمكنوا من أداء الركن الخامس في الإسلام، فإن قوائم البلديات عبر التراب الوطني تضم أزيد من 300 ألف حاج مسجل على مدار السنوات الماضية لأكثر من 10 مرات.

وعليه، فإن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضي بإضافة حصة جديدة قدرت بـ2000 دفتر حج جديد لقي استحسانا كبيرا في أوساط المعنيين لاسيما أن الكثير منهم حرم خلال السنتين الماضيتين من المشاركة في القرعة بسبب اعتماد قرعتي 2020 و2021 نتيجة تداعيات فيروس كورونا الذي عانت منها الجزائر والعالم ككل.

يأتي هذا بالتزامن مع شروع المجالس الشعبية البلدية في نشر قوائم المعنيين بحج 2023، حيث دعت المعنيين إلى التوجه بداية من الأسبوع المقبل لإجراء الفحص الطبي التمهيدي على مستوى المؤسسات الصحية الجوارية.

وجاء في مراسلة اطلعت عليها “الشروق”، أن المعنيين بالحج المذكورة أسماؤهم في القوائم التي نشرت في آخر تحيين عليهم التوجه إلى مصلحة الأوبئة التابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية على مستواهم لسحب استدعاء الفحص الطبي قبل تاريخ 17 ماي المقبل.