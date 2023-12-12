قريبا.. بنك البركة يُمول عملية شراء سيارات فيات

أعلن بنك البركة الجزائر عن الاستئناف الوشيك لعملية تمويل شراء السيارات بالشراكة مع شركة فيات الجزائر، وذلك عن طريق المرابحة.

وحسب بيان للبنك “تعد هذه المبادرة الحصرية بتجربة شراء مثالية من خلال طريقة تمويل “المرابحة” المتوافقة تمامًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية”.

وأوضح البنك أنه سيتعامل مع شركة فيات الجزائر لتسهيل الحصول على سيارة أكثر من أي وقت مضى.

وتسلط هذه الشراكة المبتكرة الضوء على عناصر أساسية مثل: “التسليم في الوقت”، و”عملية تمويل سريعة”، و”التوفر عبر القطر الوطني”، مما يوفر تجربة شراء استثنائية. يضيف البيان.

ودعا البنك الراغبين في الاستفادة من العملية إلى مراجعة ورقة منتج سيارة البركة التي تسمح بالتعرف على المزايا وشروط الأهلية والمستندات المطلوب تقديمها والمزيد من المعلومات.

وفي وقت سابق، كشف جمال آيت حدادن أمين سر الهيئة الشرعية ببنك البركة الجزائر، أن الميزة الجديدة للبنك في تمويل الأفراد لاقتناء السيارات تسمح بتمام العملية في ظرف ثلاثة أيام بأسعار تنافسية خاضعة للجانب الشرعي.

وقال المسؤول أن البنك أبرم اتفاقيات مع بعض الموردين لأجل اقتناء السيارات وتخزينها لدى البنك ثم بيعها للزبائن.