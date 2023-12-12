-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

قريبا.. بنك البركة يُمول عملية شراء سيارات فيات

الشروق أونلاين
  • 760
  • 0
قريبا.. بنك البركة يُمول عملية شراء سيارات فيات

أعلن بنك البركة الجزائر عن الاستئناف الوشيك لعملية تمويل شراء السيارات بالشراكة مع شركة فيات الجزائر، وذلك عن طريق المرابحة.

وحسب بيان للبنك “تعد هذه المبادرة الحصرية بتجربة شراء مثالية من خلال طريقة تمويل “المرابحة” المتوافقة تمامًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية”.

وأوضح البنك أنه سيتعامل مع شركة فيات الجزائر لتسهيل الحصول على سيارة أكثر من أي وقت مضى.

وتسلط هذه الشراكة المبتكرة الضوء على عناصر أساسية مثل: “التسليم في الوقت”، و”عملية تمويل سريعة”، و”التوفر عبر القطر الوطني”، مما يوفر تجربة شراء استثنائية. يضيف البيان.

ودعا البنك الراغبين في الاستفادة من العملية إلى مراجعة ورقة منتج سيارة البركة التي  تسمح بالتعرف على المزايا وشروط الأهلية والمستندات المطلوب تقديمها والمزيد من المعلومات.

وفي وقت سابق، كشف جمال آيت حدادن أمين سر الهيئة الشرعية ببنك البركة الجزائر، أن الميزة الجديدة للبنك في تمويل الأفراد لاقتناء السيارات تسمح بتمام العملية في ظرف ثلاثة أيام بأسعار تنافسية خاضعة للجانب الشرعي.

وقال المسؤول أن البنك أبرم اتفاقيات مع بعض الموردين لأجل اقتناء السيارات وتخزينها لدى البنك ثم بيعها للزبائن.

مقالات ذات صلة
تراجع مرتقب في أسعار مختلف الخضر والفواكه

تراجع مرتقب في أسعار مختلف الخضر والفواكه

في رسالة سلمها بوغالي.. هذا ما أكده الرئيس تبون لنظيره الأرجنتيني

في رسالة سلمها بوغالي.. هذا ما أكده الرئيس تبون لنظيره الأرجنتيني

رفع عدد الرحلات الجوية نحو وجهات دولية من وإلى الجزائر

رفع عدد الرحلات الجوية نحو وجهات دولية من وإلى الجزائر

عطاف يجري محادثات مع نظيره الرواندي

عطاف يجري محادثات مع نظيره الرواندي

رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة مظاهرات 11 ديسمبر 1960

رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة مظاهرات 11 ديسمبر 1960

الموقف العربي

الموقف العربي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد