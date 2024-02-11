قريبا.. 7500 طن من اللحوم المستوردة في الأسواق وهذه أسعارها

كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات بوزارة التجارة أحمد مقراني، عن وصول 7500 طن من اللحوم المستوردة في الأيام القادمة.

وأكد مقراني، الأحد، خلال نزوله ضيفا على “الشروق مورنينغ”، أنه تم اللجوء إلى استيراد اللحوم لسد العجز المسجل محليا وكسر الأسعار، مؤكدا أن 7500 طن من اللحوم مرتقب وصولها قريبا.

وأشار المتحدث إلى أنه تم تحديد سعر اللحم المستورد الموجه مباشرة للمستهلك بـ1200 دج.

كما كشف المتحدث عن رفع إنتاج السكر والزيت في رمضان إلى 4 ألاف طن ورفع القدرات الإنتاجية للمطاحن إلى 60 بالمئة لتفادي أي ندرة في السميد.

كما أضاف المتحدث قائلا: “لدينا مخزونات كافية في كل المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع “.