قرية بدون سكان “للبيع” في إسبانيا.. وهذا هو الثمن!

يعرض روني رودريغيز، من شركة رويال إنفست، قرية سالتو دي كاسترو التي يملكها في شمال غربي إسبانيا، للبيع، بعد أن هجرها جميع سكانها منذ 3 عقود.

وتقع القرية، حسب ما نقلته “بي بي سي”، على الحدود مع البرتغال، على مسافة 3 ساعات بالسيارة عن مدريد. وهي تحتوي على 44 منزلا، إلى جانب نزل، ومدرسة، ومسبح.

وقد اشترى المالك الحالي هذه القرية، في بداية الألفية، بهدف تحويلها إلى موقع سياحي، إذ يقول إن “حلمه كان بناء فندق عليها”. قبل أن يقرّر بيعها مقابل 260 ألف يورو (نحو 3.6 مليار سنتيم بسعر الصرف الرسمي للعملة الجزائرية).

ويضيف المالك، وهو في الثمانينات من العمر:”قررت البيع لأنني أعيش في المدينة، ولا أستطيع الإقامة في القرية”.

وقد لقي العرض بالفعل، اهتمام 50 ألف شخص، منذ أن عرضت القرية للبيع على موقع متخصّص الأسبوع الماضي.

وقال رودريغيز إن 300 شخص أبدوا اهتمامهم بشراء القرية، من روسيا، وفرنسا، وبلجيكا، وبريطانيا. وقد دفع أحدهم قسطا مسبقا لحجز الصفقة.