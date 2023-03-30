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قسيمة السيارات: مديرية الضرائب تصدر بلاغا هاما

الشروق أونلاين
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قسيمة السيارات: مديرية الضرائب تصدر بلاغا هاما
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ستكون قباضات الضرائب مفتوحة بصفة استثنائية يوم السبت المقبل لتمكين مالكي السيارات من اقتناء القسيمة.

أعلمت المديرية العامة للضرائب في بيان لها يوم الاربعاء، أن قباضاتها ستكون مفتوحة يوم السبت لتمكين مالكي السيارات من اقتناء القسيمة.

وجاء في البيان: “تعلم المديرية العامة للضرائب مالكي السيارات السياحية، السيارات النفعية و سيارات نقل المسافرين، الذين لم يتمكنوا بعد من إقتناء قسيمة السيارات لسنة 2023، أنه بصفة استثنائية، ستكون قباضات الضرائب مفتوحة يوم السبت 01 أفريل 2023، من 9:00 إلى 14:00، و ذلك لتمكينهم من شراء هذه القسيمة”.

تجدر الإشارة إلى أن الأجل القانوني المحدد لاقتناء قسيمة السيارات 2023 ينقضي يوم الأحد المقبل.

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