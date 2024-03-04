قضية طالبة الطب ضحية الابتزاز.. التحقيقات تفك لغز الوفاة وتكشف تفاصيل غير متوقعة!

لا تزال قضية طالبة الطب البيطري بجامعة العريش تثير الكثير من الجدل، خاصة مع تأكيد والديها وصديقتها على وجود شبهة جنائية، بسبب وفاة قطتها بعدما شربت من نفس العصير الذي شربت منه نيرة.

وبحسب ما أوردت صحيفة اليوم السابع فقد فكت التحقيقات لغز الوفاة الذي أثار سجالا عبر عديد المنصات، وكشفت تفاصيل غير متوقعة في بيان للنيابة العامة تضمن 16 معلومة هامة.

وأضافت الصحيفة المصرية أن النيابة العامة استكملت تحقيقاتها التي كشفت عن تعرض المتوفاة إلى ضغوط نفسية بسبب قيام (المتهمة الأولى) بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها وأرسلتها إلى (المتهم الثاني).

في قضيه نيره ،،، تم حبس شروق وطه علي ذمه قضيتين ،،،

(جنايه وجنحه)

((التهديد المصحوب بطلب)) الحمدلله. #نيره pic.twitter.com/lZq0Szyy85 — 🇪🇬THEEGYPTIANIST🇪🇬 (@THEEGYPTIANIST1) March 4, 2024

ـ المتهم الثاني قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق (الواتساب) بأن إحدى الطالبات (دون الإشارة إليها تحديدًا) لها مراسلات وصور خاصة بها مهددًا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على “الجروب”.

ـ طلب المتهم الثاني من المتوفاة الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى.

ـ وجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.

ـ أمرت النيابة بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها.

ـ اضطلع فريق تحقيق النيابة العامة بالعريش بتتبع خط السير المتوقع للمتوفاة حال مغادرتها حرم المدينة الجامعية.

ـ توصلوا إلى أحد محلات بيع المبيدات الزراعية الذى أقر مالكه لأعضاء النيابة بأن المجني عليها حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب غلة وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها؛ غادرت.

ـ تحققت النيابة العامة من صحة تلك الرواية عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل.

ـ تمكنت النيابة عن طريق تلك التسجيلات من تحديد رقم السيارة الأجرة التي كانت تستقلها المتوفاة.

ـ بسؤال سائق السيارة بالتحقيقات أقر بمرافقته للمتوفاة والتي قررت له بأنها طالبة بكلية الطب البيطري وترغب في شراء حبوب غلة لحاجتها لتلك الحبوب لأغراًض دراسية.

ـ وأضاف أنه قام بمرافقتها إلى حانوت أخر والذي تبين غلقه الا أنهما تقابلا مع مالكه والذى أبلغهما بوجود الحبوب المذكورة بمسكنه الخاص.

ـ توجها رفقته إلى هناك وباستدعاء الأخير أقر بالتحقيقات بأنه قام ببيع عدد ثلاث حبوب غلة للمتوفاة بمبلغ خمسة وخمسون جنيها.

ـ استعجلت النيابة العامة ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة تحديدا.

ـ نوهت النيابة العامة إلى أن حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى نصوص الدستور والقانون.

ـ أكدت أنها ستتصدى بحزم لأي وقائع تتضمن انتهاكا لهذا الحق.

ـ ستتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار من شأنها إثارة الرأي العام وإشاعة الفتن ونشر الكذب دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر.

استخراج الجثمان لشبهة جنائية وتهديدات تطال عميد الكلية

وكانت النيابة العامة قد اتخذت 10 قرارات هامة بشأن التحقيقات في وفاة الطالبة نيرة الزغبي، وجاءت كالتالي:

ـ أمرت النيابة العامة بتشريح جثمان طالبة العريش للوقوف على أسباب الوفاة.

ـ بادرت النيابة العامة بتحقيق الواقعة قضائيًا بسؤال والدي المجني عليها .

ـ استمعت النيابة العامة، لأقوال زملائها بالسكن الجامعي ومديرة السكن بالجامعة.

ـ استمعت إلى الضابط مجري التحريات بالواقعة.

ـ سبق وناظرت النيابة الجثمان وأرفق تقرير مفتش الصحة وانتهت كافة التحقيقات إلى عدم وجود شبهة جنائية ومن ثم صرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليها.

ـ قامت نيابتي استئناف المنصورة والإسماعيلية بإعادة فتح التحقيقات في الواقعة مرة أخرى.

ـ قامت النيابة بإعادة سؤال والدي المجني عليها وشقيقتها والذين قرروا أنه إزاء ما تم تداوله بخصوص وفاة نجلتهم فأنهم يتشككون في وجود شبهة جنائية في الواقعة.

ـ أصدرت النيابة العامة قراراً باستخراج جثمان المجني عليها وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وتم صباح السبت، استخراج الجثمان وتشريحه.

ـ تم استدعاء كل من أشارت إليه وسائل التواصل الاجتماعي وتحريات الشرطة أن له صلة بالواقعة سواء من نسب إليه ثمة اتهام أو لديه معلومات عن الواقعة وجار سؤالهم.

ـ قررت النيابة فحص الهواتف الخلوية الخاصة بكل متهم وتفريغ محتواها وكذا تفريغ الكاميرات الخاصة بالمدينة الجامعية بالعريش.

ـ وجار استكمال التحقيقات بورود تقرير الطب الشرعي للوقوف على حقيقة الواقعة وسبب الوفاة، إذ وبعد رواج قصة انتحارها، يبدو وأن سيناريو تسميمها هو الأقرب.

من جانب آخر علّق الدكتور سليمان على حسن، عميد كلية الطب البشري بجامعة العريش المصرية، على الواقعة التي تعرضت لها الطالبة نيرة صلاح.

وفي تصريحات تلفزيونية لبرنامج “حضرة المواطن”، أكد “حسن” أنه دعا الطلاب إلى عدم التطرق إلى حادثة الطالبة في كلية الطب البيطري والتركيز على الامتحانات بدلاً من ذلك.

وأوضح أن هذا الإجراء أحدث حالة من الارتباك، حيث اعتقد البعض أنه هو عميد الجامعة، ما أدى إلى تلقيه العديد من رسائل السب والقذف والتهديد.

وأكد “حسن” أنه ليس جزءا من الواقعة التي حدثت للطالبة في كلية الطب البيطري، وأنه لا يمنع أي تحقيق في القضية، وأضاف قائلاً: “أي طالب يرغب في الإدلاء بأقواله فليذهب، أنا لست جزءا من القضية على الإطلاق”.

ابنة ضابط متورطة في قضية ابتزاز نيرة!

كشف التحقيق في قضية انتحار طالبة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش في مصر تفاصيل صادمة حول تورط مجموعة طلبة، على رأسهم ابنة ضابط، هي المتهمة الرئيسية.

وبحسب تصريحات مصدر أمني لصحف محلية فقد تم التحقيق مع الطالبة المتهمة شروق أحمد و5 من زملائها ومشرفة المدينة الجامعية وأحد أصدقاء الطالبة المنتحرة نيرة صلاح تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة لكشف ملابسات الواقعة.

وأضاف المصدر الأمني أنه تم توقيف والد شروق، وهو برتبة رائد عن العمل لحين انتهاء التحقيقات حرصاً على نزاهتها.

في ذات السياق أشاد طارق العوضي، المحامي بالنقض وعضو لجنة العفو الرئاسي؛ بقرار وزارة الداخلية بوقف ولي أمر الفتاة «شروق» المشتبه بها في واقعة انتحار الطالبة نيرة صلاح، مثمنًا سرعة إلقاء القبض على 8 من المتهمين بالواقعة.

وحذر خلال تصريحات لبرنامج «خلاصة الكلام»، المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الجمعة، من مخاطر خطاب انتشار الكراهية على المجتمع المصري، داعيا إلى ضرورة التنبه إلى خطورته والتصدي له، قائلا: «للأسف إذا لم نتنبه إلى خطورة خطاب الكراهية سنكون أمام العديد من حالات نيرة، بالأمس كان لدينا نيرة أشرف في 2022، واليوم نيرة صلاح في 2024».

وأضاف أن القضية تلقي الضوء على فراغ تشريعي في التشريعات العقابية المصرية، موضحا أن غياب الطلب المادي والمنفعة في جريمة الابتزاز الإلكتروني يصنف الحادث كجنحة.

وطالب «العوضي» الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب لمناقشة سد الفراغ التشريعي الضروري بهذا الإطار؛ للتعامل مع مثل هذه الجرائم بشكل فعال، موضحا أن ارتكاب جريمة الابتزاز الإلكتروني ثابتة في القضية من خلال الرسائل المتبادلة بين الضحية والمتهمين.

وأشار إلى أن عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني في حالة «نيرة صلاح» تصل إلى الحبس 7 سنوات كحد أقصى، منوها أنه في حال عدم تجاوز المتهمين في قضية نيرة صلاح السن القانوني (18 عاما)، فسيتم تحويلهم إلى محكمة الطفل.

واختتم: «في كل الأحوال سواء محكمة الطفل أو القضاء العادي؛ نحن أم جريمة ليس بها أشغال شاقة مؤبدة أو عقوبة الإعدام بهذه الجرائم، كما أن أركان جريمة التحريض على الانتحار غير متوافرة في الواقعة؛ لأنه يلزم استحسان أو تشجيع المتهم للضحية على الانتحار».

يذكر أن آخر ما كتبته نيرة عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك: «ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين”.

وبانتشار خبر انتحار الطالبة، أطلق نشطاء هاشتاغ ”نيرة اتسممت منتحرتش”، وقال والدها صلاح محمود عبدالرازق في تصريحات صحفية: “ابنتي طالبة بالفرقة الأولى بكلية الطب البيطري بـ جامعة العريش تلقت زوجتي اتصالًا من الابنة الراحلة يوم الوفاة، تبلغها بأنها تعاني القيء، فنصحتها والدتها بتناول قرص لتهدئة القيء، ولكن بعد ساعة تلقينا اتصالًا من مسؤولة بالمدينة الجامعية تبلغنا فيه بنقل ابنتنا إلى المستشفى، وطلبت منا الحضور للمستشفى”.

وتابع الأب بأسى: «سافرت أنا ووالدتها من قريتنا في الدقهلية إلى العريش، وخلال سفرنا حاولنا الاتصال عليها دون أي رد، وفور وصولنا إلى المستشفى تلقينا نبأ الوفاة بعد دخولها في غيبوبة على الأجهزة في المستشفى فانهارت والدتها، وطلبت تخليص الإجراءات سريعًا للإسراع بالعودة بالجثمان إلى قرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس، دون أن نعلم بأي تفاصيل حول سبب الوفاة، أو خلافات بينها وبين زميلتها، حيث اعتقدنا أن الوفاة طبيعية، فيما أصرت إدارة المستشفى أداء صلاة الجنازة على الجثمان لسرعة الدفن».

بدوره صرح أحد أقارب نيرة بأنهم عندما فحصوا هاتفها وجدوا رسائل تهديد، ومحادثات بين شروق ونيرة، كاشفاً أن الفتاتين تقابلتا آخر مرة عند الساعة 4.30 أو 5 لتعتذر نيرة “على حاجة لم تقم بها أصلاً وتصفية الخلافات وهو نفس اليوم الذي تعبت فيه”.

وكشف أحمد سلامة، محامي الأسرة، أن عائلة الضحية ستطلب تشريح جثة الراحلة من أجل كشف الحقيقة، خاصة أن قطة ماتت بعد تناولها من نفس العصير الذي شربت منه الفتاة.

وأكد طلاب أن زميلتها وتدعى شروق وخطيبها أعلنا عبر مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي نشر صور عارية لنيرة وحددا توقيتاً معيناً لنشر الصور على أمل أن تستجيب لابتزازهم، غير أنها لم تتحمل وفوجئ الجميع بنقلها إلى المستشفى ووفاتها.

وضجت شبكات التواصل الاجتماعي، بحر الأسبوع الماضي، بالحديث عن انتحار طالبة بجامعة العريش في مصر، بعد تهديدها بصور التقطت لها خلسة في الحمام، والحديث عن تعرضها لمؤامرة مع محاولة إدارة الجامعة التستر على الحيثيات.

وتصدر وسم “حق طالبة العريش” التريند عبر منصة إكس، حيث طالب نشطاء بالتحقيق المعمق في قضية انتحار الطالبة بكلية الطب البيطري والتي راحت ضحية ابتزاز إلكتروني بصور التقطتها فتاة معها في نفس الغرفة بالحي الجامعي، وحولتها لشاب.

والأحد 25 فيفري 2024، ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الطالبة بجامعة العريش، “ن ص م”، لقيت مصرعها نتيجة تناولها مادة سامة غير معلومة، وتم نقلها إلى مستشفى العريش العام، تحت تصرف الأجهزة المعنية.

المصادر الطبية بالمستشفى أشارت إلى أن الطالبة وصلت المستشفى مصابة باضطراب في درجة الوعي وهبوط حاد في الدورة الدموية ونبض ضعيف ناتج عن تناولها مادة سامة غير معلومة، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لها، إلا أنها فارقت الحياة.

ونقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن شهود عيان قولهم إن الفتاة “ن ص م” (19 عاماً)، طالبة في كلية الطب البيطري في جامعة العريش، بمحافظة العريش شمالي سيناء المصرية، راحت ضحية غدر زميلتها.

وأضافوا أن الزميلة في السكن الجامعي تعمدت التقاط صور للضحية خلسة أثناء وجودها في دورة المياه، وقامت بإرسال الصور لزميل ثالث لهما في الجامعة، والذي قام بدوره بإنشاء “مجموعة – group” في تطبيق المراسلة الفوري “واتساب – Whatsapp” يضم طلاباً آخرين من الجامعة بهدف إرسال الصور لهم ومشاركة الفضيحة معهم.

ووفقاً لصور المحادثات التي جرت على المجموعة المشبوهة، فقد جرى الاتفاق بين الطلبة على إرسال صور الطالبة، مساء السبت 24 فيفري، لكن بدا واضحاً أن الطالبة لم تتمكن من تحمل الضغط الشديد، فأقدمت على الانتحار وإنهاء حياتها.

ونشر البعض صور المتورطين بهدف فضحهم والمطالبة بمحاسبتهم، فيما ذكر آخرون أن رئيس الجامعة أرسل تعميماً يمنع الطلبة من تداول أي تفاصيل في منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أنه من خلال المحادثات المتداولة بين الطلبة عبر المجموعة المشبوهة فإن الطالبة على خلق ودين وكانت تصلي بالفتيات في الحرم الجامعي، ما يوحي حسب نشطاء أنها استهدفت بسبب إسلامها وعفتها غيرة وحسدا.