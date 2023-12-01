قطار المولودية لا يتوقّف

حصد الرّائد فريق مولودية الجزائر مساء الجمعة سادس انتصار له على التوالي، في بطولة القسم الوطني الأوّل. وابتعد عن مطارده بِفارق كبير.

وفازت المولودية على الضيّف نجم مقرة، في مباراة لُعبت لِحساب الجولة الثامنة من عمر البطولة.

وانهزم الوصيف نادي البارادو خارج القواعد أمام مولودية البيّض، فبات يتخلّف عن “العميد” بِفارق 7 نقاط. فيما لم ينهزم المحلّيون للمرّة الخامسة على التوالي.

وعاد شباب قسنطينة إلى ملعب “محمد حملاوي”، واستعاد أيضا نغمة الانتصارات أمام ضيفه اتحاد خنشلة، بعد مواجهتَين بِلا فوز.

وتألّق مهاجم مولودية الجزائر سفيان بيازيد بِتسجيله ثنائية، رافعا غلّته إلى 5 أهداف.

وتُجرى هذا السبت ثلاث مقابلات أخرى، بينما تأجّلت مواجهتان إلى تاريخ لاحق، بِسبب انشغال شباب بلوزداد واتحد العاصمة بِمُنافستَي رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”.

النتائج الفنّية:

م.الجزائر 4 – ن.مقرة 0

م.البيّض 1 – ن.البارادو 0

ش.قسنطينة 2 – ا.خنشلة 0

جدول الترتيب:

1- م.الجزائر 21ن

2- ن.البارادو 14ن

3- م.البيّض 14ن

4- ش.قسنطينة 13ن

5- ش.بلوزداد 12ن (ناقص مقابلتَين)

6- ن.مقرة 11ن

7- ش.الساورة 11ن (ناقص مقابلة)

8- ج.الشلف 10ن (ناقص مقابلة)

9- ا.بسكرة 10ن (ناقص مقابلة)

10- ا.خنشلة 10ن

11- و.سطيف 9ن (ناقص مقابلتَين)

12- ش.القبائل 8ن (ناقص مقابلة)

13- ا.العاصمة 6ن (ناقص مقابلتَين)

14- م.وهران 6ن (ناقص مقابلتَين)

15- ا.سوف 4ن (ناقص مقابلة)

16- ن.بن عكنون 2ن (ناقص مقابلة)