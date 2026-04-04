“قلق عميق” إزاء سقوط مقذوف قرب محطة بوشهر النووية في إيران

الشروق أونلاين
محطة بوشهر النووية في إيران

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، عن قلقه العميق إزاء سقوط مقذوف بالقرب من موقع محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران يوم السبت.

وقالت الوكالة في منشور على منصة “إكس” إن الحادثة هي الرابعة من نوعها خلال الأسابيع الأخيرة. مشيرة إلى أن إيران أبلغت الوكالة بأن أحد أفراد طاقم الحماية المادية للموقع قد قُتِل جراء إصابته بشظية من المقذوف.

كما تضرر أحد المباني داخل الموقع، بفعل الموجات الانفجارية والشظايا، وفق البلاغ الإيراني. في حين أوضحت الوكالة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي ارتفاع في مستويات الإشعاع.

وشدد غروسي على أنه “لا يجوز بأي حال من الأحوال، استهداف مواقع محطات الطاقة النووية أو المناطق المجاورة لها”. مذكّرا بأن المباني الملحقة بالموقع قد تضم معدات حيوية لضمان السلامة.

قبل أن يجدّد دعوته إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس العسكري، لتفادي خطر وقوع حادث نووي”. مشدّدا على “الأهمية القصوى للالتزام بمبادئ ضمان السلامة والأمن النوويين في أوقات النزاع”.

