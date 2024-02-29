قمة مصدّري الغاز : مشروع “إعلان الجزائر” على طاولة فريق العمل المتخصص  

شرع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى، الخميس، في تحضير مشروع “إعلان الجزائر” الذي سيتوّج القمة السابعة لمنتدى الدول المصدّرة للغاز.

وسيُرفع الإعلان ذاته هذا الجمعة للاجتماع الوزاري، قبل عرضه للمصادقة على رؤساء دول وحكومات المنتدى في اجتماع القمة السبت المقبل.

ويستمر اجتماع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى إلى غاية منتصف نهار اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، على أن يشهد الاجتماع الوزاري الاستثنائي للمنتدى، في وقت لاحق، مناقشة وزراء الطاقة النسخة النهائية لإعلان الجزائر والقرارات المرتبطة به، على أن تتمّ المصادقة عليها من طرف رؤساء دول وحكومات المنتدى على مستوى القمة التي ستنعقد برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وبعد الجلسة الصباحية لاجتماع الخبراء، سيتم بعد زوال اليوم الخميس تدشين مقر معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز والكائن بالعمارة “ب” التابعة لوزارة الطاقة والمناجم بمرتفعات العاصمة، والذي يعدّ مركزا للابتكار والأبحاث، مخصص لتعزيز فهم وتطبيق التقنيات المتعلقة بالغاز.

نحو عرض توقعات الغاز العالمية 2050

سيتمّ عرض تقرير “توقعات الغاز العالمية 2050” للمنتدى، في طبعته الثامنة، بحضور مهنيي صناعة الغاز، فضلاً عن كوكبة من الأكاديميين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وكان وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، قد أوضح أن قمة الجزائر ستكون قمة التحديات الكبرى”، وستركّز على ملفات التعاون المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية بهدف ضمان استقرار أسواق الغاز العالمية ومواجهة التحديات التي قد تواجه الطلب على هذا المصدر الطاقوي النظيف خلال المرحلة المقبلة.