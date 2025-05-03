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رياضة

قمة واعدة بين مستقبل الرويسات واتحاد الحراش لحسم تأشيرة الصعود

عمر سلامي
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قمة واعدة بين مستقبل الرويسات واتحاد الحراش لحسم تأشيرة الصعود

سيكون الموعد عصر السبت، مع قمة الموسم بين مستقبل الرويسات وضيفه اتحاد الحراش، وهي المباراة المؤجلة عن الجولة الـ21 من الرابطة الثانية للهواة مجموعة وسط شرق.

وستجري المباراة المؤجلة بداية من الساعة الرابعة، بورقلة، وبدون حضور الجمهور.

وتكتسي المباراة أهمية بالغة للفريقين اللذين يتنافسان على تأشيرة الصعود للرابطة المحترفة الأولى.

ويتصدر اتحاد الحراش جدول ترتيب المجموعة، برصيد 64 نقطة، بفارق نقطتين عن الملاحق مستقبل الرويسات، الذي ضيّع المركز الأول في الجولات الماضية بعد فترة فراغ مر بها.

ويهدف مستقبل الرويسات لتحقيق الفوز، والعودة إلى الصدارة، قبل جولتين من إسدال الستار على المنافسة.

ومن جهته اتحاد الحراش سيخوض هذا اللقاء بنية الفوز، وتعميق الفارق إلى 5 نقاط، وبالتالي ضمان الصعود بنسبة كبيرة، وحتى التعادل سيخدم اتحاد الحراش الذي سيحافظ على مركزه الريادي وبفارق نقطتين عن المنافس على تأشيرة الصعود.

وعيّنت اللجنة الفدرالية للتحكيم الحكم الدولي لحلو بن براهم لإدارة المباراة، وسيساعده في مهمته المساعد الأول بوزيت والمساعد الثاني بويمة، بينما عيّن جودي حكما رابعا.

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