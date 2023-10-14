قناة الأقصى الفضائية تعلن وقف بثها بسبب ضغوط فرنسية

أعلنت قناة الأقصى الفضائية في بيان نشرته اليوم السبت، 14 أكتنوبر، عن وقف بث قناتها من طرف القمر الصناعي "أوتيلسات" بسبب ضغوط فرنسية.

أعلنت قناة الأقصى الفضائية في بيان نشرته اليوم السبت، 14 أكتنوبر، عبر قناتها في تلغرام عن وقف بث قناتها من طرف القمر الصناعي “أوتيلسات” بسبب ضغوط فرنسية.

القناة كتبت في بيانها “في ظل المجازر التي ترتكب بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة وهو يخوض بصبر وثبات معركة طوفان الأقصى واستكمالا لاستهداف وقتل الصحفيين في غزة لاستكمال الجريمة بتغييب الشهود، قامت الشركة الفرنسية المسؤولة عن القمر الصناعي Eutelsat بإصدار قرار بحجب شارة القناة عن القمر ووقف بث القناة، استجابة لضغوط الحكومة الفرنسية وخضوعا لحكومة الإحتلال الصهيوني.”

القناة اعتبرت هذا الوقف “إنتهاكا” وقالت أنه “يشكل خرقًا واضحًا وصادمًا لكل معايير الحرية ويتعارض مع القوانين الدولية التي تكفل حرية التعبير والحق في توصيل صوت شعبنا المظلوم للعالم“.

قناة الأقصى الفضائية هي قناة تابعة لحركة “حماس” الفلسطينية، وتم تأسيسها عام 2006 وتبث من قطاع غزة.