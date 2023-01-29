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رياضة

قندوسي سيواصل مشواره مع “الخضر” في “الشان”

عمر سلامي
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قندوسي سيواصل مشواره مع “الخضر” في “الشان”
ح.م
أحمد قندوسي

أكد نادي الأهلي المصري، أن لاعبه الجديد، أحمد قندوسي، سيواصل مشواره مع المنتخب الجزائري للمحليين في “الشان”، ولن ينضم إلى صفوف النادي خلال بطولة كأس العالم للأندية.

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي: “انطلاقا من العلاقة الوطيدة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه نادي وفاق سطيف الجزائري، وتقديرا للجماهير الجزائرية الشقيقة، فإن النادي الأهلي لن يطلب انضمام لاعبه الجديد أحمد قندوسي إلى بعثة الفريق المشاركة في بطولة العالم للأندية بالمغرب”.

وأضاف الأهلي في بيان نشره على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:” سنترك قندوسي للمساهمة مع زملائه في المنتخب الجزائري لمواصلة مشوارهم الناجح في بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين، لإسعاد الجماهير الجزائرية الشقيقة”.

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