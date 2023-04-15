قندوسي يحتاج إلى عمل كبير لضمان منصب أساسي في الأهلي المصري

رغم أنه كان هدافا في البطولة الجزائرية

لم يضمن بعد اللاعب الدولي الجزائري أحمد قندوسي منصبا أساسيا مع ناديه الجديد الأهلي المصري، فقد غاب اللاعب عن بعض المواجهات الأخيرة وخاصة في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، حتى في مباراة عادية وسهلة أمام غزل المحلة في ملعب الأهلي، ولم يقحم كأساسي وتم منحه أقل من ربع ساعة لعب فقط،وعاد أول أمس تدريجيا إلى المنافسة كأساسي، ولعب 68 دقيقة، أمام فاركو وسجل هدفا لم يحتسبه الحكم نادر قمر الدولة، مما يعني أن قندوسي مازال لم يقنع مدرب الأهلي، السويسري مارسيل كولر، ويحتاج إلى عمل كبير ومثابرة ليصبح قطعة أساسية في نادي القرن.

وبقى الغريب في موسم أحمد قندوسي الحالي، أن صاحب الـ 23 سنة، مازال في قائمة أحسن الهدافين في الدوري الجزائري في الشطر الأول، بثمانية أهداف ولا يتفوق عليه سوى لاعبين بتسعة أهداف، ليتوقف عداده التهديفي منذ أن لعب للأهلي المصري باستثناء هدف إفريقي واحد من ضربة رأسية.

تنتظر الأهلي المصري في الدور ربع نهائي من رابطة أبطال إفريقيا التي يريد لقبها الضائع، مواجهة فريق الرجاء البيضاوي في القاهرة ذهابا وفي الدار البيضاء إيابا، وكل المؤشرات تؤكد بأن التعويل على قندوسي في هذه المواجهة القوية ضئيل، ويحتاج إلى إقناع مدربه الذي يملك عديد الخيارات، مع أنه اعترف في آخر حوار له بأن الجماهير المصرية وجماهير القلعة الحمراء تكنّ له الحب والاحترام.

تكمن قوة أحمد قندوسي في كونه يسجل الأهداف في كل موسم يلعبه، ووصل إلى رقم الـ 10 أهداف في الموسم قبل الماضي مع وفاق سطيف، وهو ما جعل الأهلي المصري يطلب خدماته لأن لاعبي الوسط الدفاعي من النادر ما يكونون في قمة الهدافين ولكن قندوسي صنع الاستثناء، ولو واصل في الدوري الجزائري الذي لا يوجد فيه هدافون كبار، لاحتل المركز الأول في جدول الهدافين من دون إشكال.

وقد تكون الأيام القادمة أحسن بالنسبة لثاني لاعب جزائري بعد أمير سعيود يلعب للأهلي المصري، خاصة في الدوري المصري لأن مدرب الأهلي لا يريد ضرب استقرار تشكيلته في رابطة أبطال إفريقيا، ومنصب لعب قندوسي حساس قد يتطلب تغيير كل الرسومات التكتيكية، كما أن الأهلي بعد أن أضاع الموسم الماضي اللقب القاري أمام الوداد واشتكى حينها من لعب المباراة النهائية في المغرب وليس على أرض محايدة، لا هدف له الآن سوى التتويج بهذا اللقب الكبير، مع الإشارة إلى أن الأهلي في حالة تأهله على حساب الرجاء البيضاوي سيلاقي الفائز من مباراة الترجي التونسي أمام شبيبة القبائل.